Acusados de Planear un Atentado en Concierto de Taylor Swift Podrían Enfrentar 20 Años de Cárcel

Este martes dio inicio el juicio contra Beran A. y Arda K., ambos de 21 años, señalados por planear un ataque terrorista durante la gira de Taylor Swift en Viena el pasado verano.

El proceso, que se desarrolla en la ciudad de Wiener Neustadt, arrancó con una fuerte presencia policial y la confesión parcial de los acusados, quienes enfrentan penas de hasta 20 años de prisión.

El complot contra el "Eras Tour"

La Fiscalía sostiene que los jóvenes formaban parte de una célula leal al Estado Islámico (EI). El plan central consistía en perpetrar un atentado el 9 de agosto de 2024 en el estadio Ernst Happel, donde se esperaba la asistencia de decenas de miles de seguidores de la estrella del pop.

Beran A., considerado el cabecilla, fue arrestado apenas 48 horas antes del evento gracias a una alerta de servicios de inteligencia extranjeros. Según las investigaciones, el joven: fabricó explosivos tras obtener instrucciones en internet, trató de adquirir armas de fuego y granadas en el mercado negro, difundió propaganda terrorista y recibió formación de miembros del EI.

La gravedad de la amenaza provocó la cancelación de las tres fechas de la cantante en la capital austríaca, afectando a cerca de 200.000 espectadores.

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Confesiones y estrategias de defensa

Durante la primera sesión, ambos acusados admitieron su responsabilidad en la planificación de los ataques en Viena. La abogada de Beran A. fue tajante al declarar que sobre el plan contra el concierto "no hay nada que discutir", afirmando que su cliente "cometió muchos errores" y debe responder por el terror causado.

Por su parte, la defensa de Arda K. confirmó que este también se declara culpable de los planes en Austria y de intentar radicalizar a su entonces pareja para unirse a la organización terrorista.

Nexos internacionales en disputa

A pesar de las admisiones iniciales, el punto de fricción radica en la supuesta conexión de los jóvenes con un ataque ocurrido en La Meca. La Fiscalía vincula a los procesados con Hasan E., un tercer implicado actualmente preso en Arabia Saudí, con quien habrían coordinado ataques simultáneos en Oriente Medio y Turquía a principios de 2024.

Ambos acusados negaron rotundamente haber alentado a Hasan E. a apuñalar a un agente de seguridad en la Gran Mezquita de La Meca. "Él no tuvo nada que ver con la historia en La Meca", subrayó la defensa de Beran A.

El tribunal ha blindado la sala de audiencia con controles de seguridad reforzados. Se espera que el juicio conste de cuatro vistas, con una sentencia prevista para finales de mayo. Los cargos principales incluyen terrorismo e intento de asesinato.

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