Lady Gaga y Doechii Lanzan el Video de “Runway” para El Diablo Viste a la Moda 2

El mundo del pop, el cine y la moda está de fiesta con el estreno del video oficial de “Runway”, la esperada colaboración entre Lady Gaga y Doechii, tema central de la banda sonora de El Diablo Viste a la Moda 2.

La canción acompaña el lanzamiento de la secuela y refuerza su estética ligada al mundo de la moda, el poder y la ambición.

Un video con alta costura

El videoclip, dirigido por la coreógrafa y realizadora Parris Goebel, apuesta por una narrativa visual dominada por la estética de pasarela. En él, Gaga y Doechii aparecen con múltiples cambios de vestuario, rodeadas de bailarines y escenarios que evocan el universo editorial de la revista ficticia Runway.

El concepto culmina con ambas artistas desfilando, reforzando la metáfora central del tema: la pasarela como símbolo de visibilidad, éxito y autoafirmación.

“Runway”: el himno de la secuela

Lanzada oficialmente en abril de 2026, “Runway” mezcla house y hip-hop con influencias de la cultura ballroom, alineándose con el tono sofisticado y contemporáneo de la película.

La canción no solo forma parte del soundtrack, sino que también fue utilizada en los avances promocionales del filme.

El tema se ha posicionado como uno de los elementos clave para conectar la narrativa cinematográfica con la cultura pop actual, lo que lo reafirma como el “himno” de la nueva entrega.

El regreso de un fenómeno cultural

El Diablo Viste a la Moda 2 marca el regreso de una de las franquicias más influyentes en la representación del mundo editorial y la industria fashion en el cine. La secuela retoma la historia de Andy Sachs y Miranda Priestly en un contexto mediático actualizado, donde la relevancia de las revistas enfrenta nuevos desafíos.

La incorporación de Lady Gaga, quien también participa en la película, y Doechii a la banda sonora refuerza la intención de conectar con nuevas audiencias sin perder el ADN glamuroso que convirtió a la primera entrega en un clásico.

Entre beats electrónicos, estética de alta costura y una narrativa de empoderamiento, el videoclip confirma que la moda sigue siendo un escenario clave para contar historias en la cultura pop actual.

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