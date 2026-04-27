¿Qué Pasó con Wendy Guevara? Pierde su Cuenta de Instagram con 8 Millones de Seguidores

La influencer mexicana Wendy Guevara, una de las creadoras digitales más populares del país, perdió su cuenta oficial de Instagram, donde acumulaba más de 8 millones de seguidores.

¿Por qué desapareció la cuenta de Wendy Guevara?

La desaparición del perfil ocurrió el 26 de abril de 2026 y fue detectada rápidamente por sus seguidores, quienes notaron que la cuenta simplemente dejó de existir en la plataforma.

Hasta ahora, no existe una versión oficial por parte de Instagram sobre la eliminación del perfil. Sin embargo, el hecho ocurrió en medio de una controversia digital que ha marcado la conversación en torno a la influencer.

La polémica detrás del caso

El cierre de la cuenta coincide con la reaparición de videos antiguos en los que Wendy Guevara habría realizado comentarios considerados inapropiados por usuarios en redes sociales, lo que provocó críticas y reacciones divididas.

Aunque no se ha confirmado que esta polémica sea la causa directa, internautas han señalado que podría estar relacionada con una posible violación a las normas comunitarias de la plataforma.

¿Le hackearon la cuenta?

Tras la controversia, la influencer rompió el silencio a través de otras redes sociales y explicó que no tiene acceso a su cuenta, además de revelar que intentaron robársela.

De acuerdo con sus declaraciones, ya inició un proceso con Instagram para intentar recuperarla, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

La desaparición de su cuenta provocó reacciones encontradas, por un lado sus fans mostraron preocupación y apoyo, mientras que sus detractores revivieron polémicas del pasado. El caso también reavivó la discusión sobre los límites del contenido en redes sociales y las políticas de moderación de plataformas como Instagram.

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