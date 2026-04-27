Verónica Castro Recibió un Premio por su Trayectoria en los Premios Aura

La actriz y conductora Verónica Castro fue reconocida como una de las grandes figuras del entretenimiento en español al recibir el Premio Leyenda durante la edición 2026 de los Premios Aura, galardón que distingue trayectorias sobresalientes dentro de la industria audiovisual.

El reconocimiento, considerado uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, celebra más de seis décadas de carrera de la también cantante, quien ha dejado una huella profunda en la televisión, el cine y, recientemente, en el mundo del streaming.

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Un homenaje a una carrera icónica

El Premio Leyenda se otorga a personalidades cuya trayectoria ha construido un legado para futuras generaciones, y en esta edición, Castro fue elegida por su impacto cultural y su capacidad de conectar con distintas audiencias a lo largo del tiempo.

Desde clásicos como Los ricos también lloran y Rosa Salvaje, hasta su participación en producciones contemporáneas como La Casa de las Flores, la actriz ha demostrado una versatilidad que la mantiene vigente en la industria del entretenimiento.

La gran noche del streaming en español

Los Premios Aura, que celebran lo mejor de las series realizadas para plataformas digitales, se han consolidado como uno de los eventos clave para la industria audiovisual en español.

En su edición 2026, realizada el 26 de abril, la ceremonia reunió a figuras destacadas del entretenimiento para reconocer las producciones más relevantes del último año, así como a talentos que han marcado la historia del medio.

Un legado que trasciende generaciones

El homenaje a Verónica Castro no solo reconoce su trayectoria, sino también su capacidad de reinventarse y seguir vigente en nuevas plataformas y formatos. Su carrera, que supera los 60 años, la posiciona como una de las figuras más influyentes de la cultura pop en habla hispana.

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