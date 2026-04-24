Michael Jackson: Hijos, Hermanos, Cuándo Murió, Cuánto Medía y Otros Datos del 'Rey del Pop'

El nombre de Michael Jackson vuelve a la conversación pública gracias al estreno de Michael. Pese a las críticas negativas que ha recibido, esta película biográfica promete sumergirnos en la trayectoria, los hitos y las sombras de una de las figuras más potentes de la cultura pop.

Por eso, hicimos un recorrido por los datos esenciales que definieron la vida de Michael Jackson y su impacto en la música y la cultura.

¿Cuándo Murió?

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009, en Los Ángeles. Su partida asombró al mundo entero y marcó el fin de una era en la música pop. Michael fue homenajeado con tributos que dieron la vuelta al planeta.

¿En Qué Año Nació?

Michael llegó al mundo el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Fue el octavo de diez hermanos, y creció en una familia donde la música no era un pasatiempo, sino un estilo de vida.

¿Cuánto medía?

Con una estatura de 1.75 metros, Michael poseía una complexión física promedio que, sin embargo, se transformaba en algo monumental cada vez que pisaba un escenario.

¿Qué Edad Tenía Cuando Murió?

Tenía 50 años al momento de su muerte. El destino fue irónico, pues se encontraba en plenos ensayos para This Is It, la gira con la que planeaba despedirse de su público.

¿Cuántos hermanos tiene y quiénes son?

Creció en un entorno donde el talento era el denominador común. Entre sus hermanos más destacados se encuentran:

Janet Jackson

Jermaine Jackson

Tito Jackson

Jackie Jackson

Marlon Jackson

Junto a ellos formó The Jackson 5, el grupo que lo lanzó al estrellato infantil con himnos como “I Want You Back”.

¿Cuántos Hijos Tuvo y Quiénes son?

Michael dejó tres hijos, quienes han intentado mantener un perfil propio bajo el peso de su apellido:

Prince Jackson

Paris Jackson

Blanket Jackson (actualmente conocido como Bigi)

¿De qué murió?

Su fallecimiento fue provocado por una intoxicación aguda de propofol, un potente anestésico. Su médico, Conrad Murray, fue señalado como responsable de administrar la dosis y posteriormente condenado por homicidio involuntario.

Controversias

La trayectoria de Jackson estuvo llena de polémicas; las acusaciones de abuso infantil en las décadas de los 90 y 2000 marcaron un antes y un después.

A pesar de ser absuelto en un juicio en 2005, su reputación arrastró el peso de la duda.

Su transformación física y su excéntrico estilo de vida en su rancho Neverland lo mantuvieron bajo la lupa crítica constante de la prensa y el público

Legado

Es complejo medir la huella de Michael en la música moderna, pero sus cifras hablan por sí solas:

Thriller se mantiene como el álbum más vendido de todos los tiempos.

En 1983, paralizó al mundo al presentar el moonwalk.

Elevó el videoclip a la categoría de cine con obras como “Beat It”.

Obrtuvo 13 premios Grammy y vendió más de 400 millones de copias de sus álbumes.

Más allá de los números, el llamado "Rey del Pop" derribó muros raciales en la televisión y cambió las reglas del juego al fusionar baile, moda y storytelling. Su legado artístico vive hoy en figuras como Beyoncé, The Weeknd y Bruno Mars.

Con la llegada de la biopic, es probable que las nuevas generaciones redescubran al "Rey del Pop": un artista de talento sobrenatural cuya vida fue un complejo mosaico de fama y controversia.

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