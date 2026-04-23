Paris Jackson Rompe el Silencio sobre Película de 'Michael': "Son Puras Mentiras"

El camino al estreno de Michael, la esperada película biográfica sobre Michael Jackson, "Rey del Pop", se ha llenado de turbulencias. Paris Jackson, hija del legendario artista, ha roto el silencio con duras críticas que ponen en entredicho la integridad del proyecto dirigido por Antoine Fuqua.

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Las declaraciones de Paris

En entrevistas recientes, Paris ha manifestado un profundo malestar con la veracidad de la cinta. La hija del Rey del Pop no se guardó nada y calificó la cinta como una colección de "mentiras descaradas".

"Hay mucho endulzamiento, como si la narrativa estuviera controlada. Hay mucha inexactitud y muchas mentiras descaradas. Al final, eso no me convence. No me gusta la deshonestidad. Hablé y no me escucharon, así que me largué" sentenció, y dejó claro que, aunque al principio fue parte del proyecto, al final no participó por estas diferencias.

Una historia entre omisiones y leyes

La polémica no solo viene de la familia. La crítica especializada apunta a que el filme, protagonizado por Jaafar Jackson, ofrece una visión parcial del ídolo. El motivo detrás de esto parece ser legal: restricciones jurídicas obligaron a modificar el guion, lo que resultó en la omisión de las acusaciones de abuso sexual que marcaron los últimos años del cantante.

"Lo que pasa con estas películas biográficas es que... es Hollywood. Es un mundo de fantasía, no es real. Pero te lo venden como si fuera real", dijo Paris.

Lo que está en juego con el estreno de Michael

Las declaraciones de Paris refuerzan la idea de que el guion prioriza el brillo de la carrera de Michael sobre la complejidad de la persona real que representaba.

Pese a las críticas por "suavizar" la realidad, la película se mantiene como uno de los estrenos más esperados del año.

Entre la expectativa y el descontento familiar, Michael promete poner a debatir a fans y detractores.

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