Pedro Pascal se Emociona hasta las Lágrimas en el Último Día de CCXP 2026

El cierre de la CCXP México 2026 estuvo marcado por un momento inesperadamente íntimo: la emoción de Pedro Pascal frente a miles de fans que lo ovacionaron durante su aparición en el evento.

El protagonista de The Mandalorian & Grogu subió al escenario como parte del panel dedicado a la esperada producción de Disney, uno de los anuncios más fuertes de la convención.

La cinta, que continúa la historia de Din Djarin y Grogu, ha sido presentada como una de las apuestas clave del estudio para llevar la franquicia de Star Wars del streaming al cine.

Pedro Pascal llora al recordar cómo llegó a Star Wars

Más allá de los adelantos exclusivos y el material inédito que los fans pudieron ver, la reacción del público terminó por robarse el momento. Pedro Pascal no pudo contener las lágrimas al escuchar los gritos y muestras de cariño de los asistentes en el último día del evento, y al recordar cómo llegó a la franquicia.

Su aparición sorpresa en CCXP México 2026 formó parte de la gira promocional internacional de The Mandalorian & Grogu, uno de los proyectos más esperados de 2026 y pieza clave en la expansión cinematográfica reciente de la saga galáctica.

La CCXP México, considerada uno de los encuentros de cultura pop más importantes de América Latina, reunió del 24 al 26 de abril a miles de fans, creadores y estrellas internacionales.

El momento de Pascal, capturado y viralizado en redes, se convirtió rápidamente en uno de los instantes más comentados de la convención.

Más allá de anuncios y exclusivas, este momento dejó claro que, en medio de franquicias millonarias y grandes producciones, el vínculo emocional entre artistas y público sigue siendo el verdadero motor de estos eventos.

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