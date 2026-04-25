CCXP 2026: Amos del Universo, Spider Noir y House of The Dragon, Así se Vivió el Segundo Día

El segundo día de la CCXP México 2026 confirmó por qué el evento se ha convertido en uno de los encuentros geek más importantes en el país: anuncios exclusivos, talento internacional y experiencias inmersivas que hicieron vibrar a miles de asistentes en el Centro Citibanamex.

Entre multiversos, dragones y héroes clásicos, la jornada estuvo marcada por tres momentos clave: el regreso de Amos del Universo, el hype de Spider-Noir y la presencia de House of the Dragon.

El poder de Eternia regresa con Amos del Universo

Uno de los paneles más celebrados fue el de Amos del Universo, que trajo de vuelta la nostalgia ochentera con una nueva adaptación centrada en He-Man.

El adelanto emocionó a los fans al mostrar un vistazo del universo de Eternia y confirmar que el proyecto llegará próximamente, generando expectativa entre quienes crecieron con la franquicia y nuevas audiencias.

La reacción del público dejó claro que las propiedades clásicas siguen teniendo un lugar fuerte dentro de la cultura pop contemporánea.

Spider-Noir enciende el hype del multiverso

El fenómeno del Spider-Verse también tuvo su momento estelar con el panel de Spider-Noir, que provocó una de las ovaciones más intensas del día.

La propuesta,ambientada en una versión oscura de Nueva York en los años 30, presentó a un Spider-Man más maduro, con tintes de detective y una narrativa noir que se aleja del tono tradicional del superhéroe.

Además del panel, la experiencia inmersiva permitió a los asistentes recorrer escenarios inspirados en la serie, reforzando la apuesta de la CCXP por llevar el entretenimiento más allá de la pantalla.

House of the Dragon conquista al fandom

El momento más coreado llegó con la presencia de Matt Smith, Olivia Cooke y Fabien Frankel, protagonistas de House of the Dragon, quienes se robaron el escenario y confirmaron el enorme impacto de la serie en la cultura pop actual.

Su aparición consolidó uno de los paneles más esperados del día, demostrando que el universo de Game of Thrones sigue generando conversación y lealtad entre los fans.

El segundo día de la CCXP México 2026 fue una mezcla de nostalgia, innovación y espectáculo. Desde clásicos reinventados hasta nuevas apuestas del entretenimiento, la convención volvió a demostrar que no se trata solo de anuncios, sino de experiencias compartidas.

Con paneles que cruzan generaciones ,de Eternia a Westeros, la CCXP reafirma su lugar como un punto de encuentro donde todos los universos chocan y el fandom siempre gana.

Historias recomendadas:

Aaron Paul de Breaking Bad Declara su Amor a México y al Mezcal Durante la CCXPMX 26

Michael Jackson: Hijos, Hermanos, Cuándo Murió, Cuánto Medía y Otros Datos del 'Rey del Pop'