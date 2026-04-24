Aaron Paul de Breaking Bad Declara su Amor a México y al Mezcal Durante la CCXPMX 26

El actor Aaron Paul reconectó con sus fans mexicanos este viernes, durante su participación en la CCXPMX 26, donde declaró su amor por México y por el mezcal, bebida de la que tiene una marca en compañía de su amigo y compañero en Breaking Bad, Bryan Cranston.

Luego de dar vida a Jesse Pinkman, uno de los personajes más queridos de la televisión internacional, relató que antes de que llegara esta oportunidad pasaba por uno de los momentos de mayor dificultad en su economía y carrera, por lo que el proyecto le cambió la vida.

Noticia relacionada: Detienen a Actor de 'Breaking Bad' por Altercado con Vecino en Los Ángeles, EUA

"Sueñen en grande... Trabajen y lógrenlo", dijo al ser cuestionado sobre un consejo para las personas que pasan por un momento como él que el vivió antes de la multipremiada serie.

No obstante, Paul también confesó que una de las situaciones más complejas que implica el trabajo actoral es el estar lejos de su familia y hogar por tanto tiempo que transcurre en el set.

"Son más de 20 horas seguidas", apuntó sobre los horarios durante grabaciones.

El también actor de BoJack Horseman agradeció el cariño de sus fans y bromeó acerca de cuál es la palabra con la que más lo relacionan: una de las más utilizadas por Jesse Pinkman.

Pero además, señaló que una de las grandes virtudes de Breaking Bad es que cada año nuevas generaciones la descubren.

Historias recomendadas: