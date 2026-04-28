Shakira Reacciona a la Muerte de un Trabajador en Montaje de su Concierto en Brasil

La artista colombiana Shakira expresó su pesar tras el fallecimiento de un hombre que trabajaba en la instalación del escenario para su gran show de este sábado en Copacabana.

El trabajador perdió la vida el domingo debido a un percance durante la jornada laboral.

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"Mi corazón está con su familia y sus seres queridos"

A través de un mensaje compartido por sus representantes, la intérprete manifestó su dolor por el deceso de Gabriel de Jesus Firmino. "Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos", declaró la misiva oficial.

El fallecido, quien se desempeñaba como técnico de seguridad a sus 28 años, sucumbió tras ser golpeado por "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", de acuerdo con el reporte emitido ayer por la Policía Militar de Río de Janeiro.

Testigos del incidente informaron a los bomberos que el joven se vio atrapado en la maquinaria. Según sus relatos, el trabajador "sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación".

Pese a que sus colegas lo auxiliaron de inmediato antes de que llegaran los rescatistas, las maniobras de emergencia fueron insuficientes. Tras ser estabilizado en el lugar y trasladado de urgencia a un centro médico, el técnico murió a causa de la gravedad de sus lesiones.

Investigan las causas de muerte del trabajador

Por su parte, la Policía Civil de la ciudad ya ha iniciado las diligencias correspondientes y una investigación formal para determinar las causas exactas que provocaron el siniestro.

Mientras tanto, la ciudad brasileña ultima los detalles para recibir a la estrella latina. Se prevé que el evento en la emblemática playa carioca logre convocar a una multitud de aproximadamente dos millones de asistentes.

Esta presentación masiva y sin costo seguirá la estela de los históricos shows de Lady Gaga y Madonna en 2025 y 2024 respectivamente. En aquellas ocasiones, las cifras oficiales de las autoridades locales superaron el millón y medio de espectadores en el mismo escenario natural.

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Con información de EFE