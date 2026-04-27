¿Quién Es Victoria Kühne, la Nueva Novia de Cristian Castro, y A Qué se Dedica?

El nombre de Victoria Kühne está en boca de todos luego de que se confirmara su relación con el cantante Cristian Castro, una noticia que captó la atención de fans y medios.

Pero más allá del romance con el intérprete de "Lloviendo Estrellas", Kühne es una figura consolidada dentro de la industria musical y el entretenimiento en Latinoamérica.

Una relación que nació entre la música y redes sociales

La relación salió a la luz luego de que la empresaria compartiera una fotografía junto al intérprete en Nueva York, acompañada del mensaje “con mi amor”, lo que fue interpretado como una confirmación pública del romance.

El vínculo entre ambos no surgió de la nada: semanas antes ya habían sido vistos juntos en un estudio de grabación, lo que apunta a una colaboración musical como punto de partida de su cercanía.

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¿Quién es Victoria Kühne?

Victoria Kühne es una empresaria, productora musical y activista mexicana originaria de Nuevo León, considerada una de las mujeres más influyentes del sector musical en la región.

Es fundadora y directora de Victoria Records, un estudio de grabación con sede en Monterrey que ha trabajado con artistas de talla internacional y que se ha posicionado como uno de los más relevantes en Latinoamérica.

Además, lidera Victoria Films, una productora audiovisual enfocada en proyectos con perspectiva de género, ampliando su presencia más allá de la música.

De los escenarios a los negocios

Su historia en la industria comenzó desde muy joven. A los 14 años firmó su primer contrato en teatro musical y posteriormente desarrolló su talento como compositora en ciudades clave como Nashville.

Con el paso del tiempo, Kühne migró hacia el lado empresarial, donde ha construido una carrera sólida como ejecutiva y productora, acumulando premios Grammy y decenas de nominaciones dentro de su estudio.

Además de su carrera empresarial, también preside el Festival Internacional de Santa Lucía, desde donde promueve el acceso a la cultura y el desarrollo artístico en espacios comunitarios.

Mientras su relación con Cristian Castro sigue generando conversación, la trayectoria de Victoria Kühne confirma que no solo es “la nueva novia” de Cristian, sino de una figura clave en la industria musical contemporánea.

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