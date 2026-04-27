¿Por Qué Terminaron Renata Notni y Diego Boneta? Actriz Habla de su Ruptura

Después de semanas de especulación, la actriz mexicana Renata Notni rompió el silencio sobre su separación de Diego Boneta, confirmando que su relación, que duró cerca de cinco años, llegó a su fin de manera tranquila y sin conflictos públicos.

La pareja, una de las más queridas del espectáculo mexicano, puso fin a su romance a inicios de 2026, luego de un proceso que, según ambos, se dio en buenos términos.

Una ruptura sin escándalos

En sus primeras declaraciones ante la prensa, Notni dejó claro que la separación no estuvo marcada por polémicas ni enfrentamientos:

“Ya no estamos juntos… hay mucho cariño y mucho respeto entre los dos”, expresó la actriz.

Además, subrayó que ambos se encuentran en una etapa de estabilidad emocional tras la ruptura:

“Los dos estamos muy bien… estamos muy tranquilos”, añadió.

Estas palabras refuerzan la versión de que la relación terminó de manera amistosa, sin terceros involucrados ni conflictos.

“Todo tiene su ciclo”: la versión de Boneta

Por su parte, Diego Boneta también habló brevemente sobre la ruptura y explicó que la decisión fue parte de un proceso natural:

“Después de cinco años hay veces que las cosas llegan a su fin de su ciclo”, comentó el actor.

Una historia que se mantuvo discreta

Desde el inicio, la relación entre Notni y Boneta se caracterizó por su bajo perfil. Comenzaron su romance en 2020 y lo hicieron público meses después, manteniendo siempre su vida privada alejada de los reflectores.

Incluso su ruptura siguió esa misma línea: discreta, sin escándalos y con mensajes centrados en el respeto mutuo.

¿Qué sigue para ambos?

Aunque ninguno ha dado detalles sobre nuevas relaciones, ambos han dejado claro que el cariño permanece, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores.

Por ahora, tanto Renata Notni como Diego Boneta continúan enfocados en sus respectivas carreras.

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