Paris Jackson Obtiene Importante Victoria Legal contra Albaceas de Michael Jackson

La batalla legal entre Paris Jackson y los administradores del patrimonio de Michael Jackson dio un giro importante luego de que una corte de Los Ángeles fallara a favor de la cantante y modelo.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People, un juez ordenó que se devolvieran 625 mil dólares al patrimonio del “Rey del Pop”, luego de considerar impropios unos pagos de bonos realizados a despachos de abogados externos en 2018.

¿Qué significa esto?

La resolución representa una victoria clave para Paris Jackson, quien desde hace meses cuestiona la forma en que los ejecutores del patrimonio, John Branca y John McClain, han manejado el dinero y los recursos relacionados con la herencia multimillonaria de su padre.

Según el fallo, los pagos por 625 mil dólares “no fueron aprobados” y deberán regresar al patrimonio de Michael Jackson. Además, el tribunal determinó que futuros bonos a abogados externos no podrán realizarse sin autorización escrita de los beneficiarios o sin aprobación judicial.

Paris, junto con sus hermanos Prince y Bigi Jackson, es beneficiaria del patrimonio del cantante desde su muerte en 2009. En distintos documentos legales, la artista ha acusado a los administradores de falta de transparencia y de realizar gastos excesivos con recursos del patrimonio familiar, acusaciones que los ejecutores han negado.

El equipo legal de Paris celebró la decisión y aseguró que la modelo siempre ha buscado proteger los intereses de su familia. Incluso señalaron que el fallo ayudará a reforzar medidas de transparencia y rendición de cuentas dentro del manejo del patrimonio de Michael Jackson.

Por su parte, los ejecutores del patrimonio dijeron respetar la decisión de la corte, aunque afirmaron no estar de acuerdo con algunos puntos del fallo. También defendieron su gestión al asegurar que ayudaron a transformar la fortuna de Michael Jackson, que tenía enormes deudas tras su muerte, en un negocio valuado actualmente en miles de millones de dólares.

La disputa legal ocurre mientras sigue creciendo el interés mediático alrededor del legado del cantante, especialmente tras el estreno de la película Michael.

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