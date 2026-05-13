¡Feliz Día del Maestro! 50 Frases Cortas y Bonitas para Festejar a los Docentes Este 15 de Mayo

Una de las figuras clave en la sociedad son los docentes, pues desde su guía para aprender a leer y escribir hasta su enseñanza a nivel profesional, se vuelven un pilar en la formación de las generaciones del futuro. Por ello, si quieres festejarlos este 15 de mayo 2026, te dejamos una lista de 50 frases cortas y bonitas que puedes compartir para decirles: ¡Feliz Día del Maestro!

Pese a que este viernes 15 de mayo se realizará el primero de los puentes confirmados para el resto del ciclo escolar 2025 a 2026, estás a tiempo de preparar un regalo o un mensaje de felicitación para los maestros.

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50 frases para decir Feliz Día del Maestro

Entre las distintas opciones que tienes para mostrar admiración, cariño y agradecimiento a un maestro, entre las que se encuentran regalos y pequeños detalles, también está una dedicatoria. Por eso, te compartimos una lista de 50 frases para este Día del Maestro 2026.

Gracias, profe, por enseñarnos nuevos conocimientos, pero también por enseñarnos a creer en nosotros. Ser maestro es dejar huellas que duran toda la vida. ¡Feliz Día del Maestro 2026! Profe, gracias por su paciencia y sus consejos. Gracias por nunca rendirse con nosotros. ¡Feliz Día del Maestro! Un buen maestro explica, pero uno increíble inspira. ¡Feliz día! Hoy celebramos a quienes hacen magia con un pizarrón y mucha vocación. Gracias por poner el corazón y la paciencia en cada clase. Profe, usted hizo que aprender fuera menos pesado y más divertido. Cada clase suya dejó una enseñanza para la vida. Gracias por ser guía y apoyo. Feliz Día del Maestro a quienes siempre encuentran la forma de motivarnos. Profe, gracias por compartir conocimientos y también paciencia infinita. Los mejores maestros no solo enseñan, también cambian vidas. Gracias por creer en nosotros incluso cuando nosotros no podíamos. Un aplauso para quienes hacen del salón un lugar lleno de sueños. Ser maestro en México es un acto de amor y valentía. Gracias por enseñarnos a levantarnos después de cada error. Profe, sus palabras siguen acompañándonos incluso fuera de clases. Detrás de cada alumno hay un maestro que dejó huella. Feliz Día del Maestro a quienes hacen del aprendizaje algo inolvidable. Profe, gracias por enseñarnos que sí podíamos lograrlo. Un gran maestro nunca se olvida, aunque pasen los años. Profe, usted fue inspiración en momentos importantes de nuestra vida. ¡Feliz día! Ser maestro es sembrar futuro todos los días. Profe, gracias por enseñarnos a pensar y no solo a memorizar. Feliz Día del Maestro a quienes dejan enseñanzas para siempre. Gracias por enseñarnos con tanta dedicación y buena vibra. Un maestro no solo enseña en el aula. Gracias por hacer la diferencia en más vidas de las que imaginan. Gracias por impulsarnos a ser mejores personas cada día. Profe, gracias por nunca dejar de motivarnos. Gracias por acompañarnos en cada reto y cada logro. Profe, usted nos enseñó que equivocarse también es aprender. Feliz Día del Maestro a quienes siempre tienen una lección en cada . Gracias por hacer equipo con nosotros y ayudarnos a crecer. Profe, gracias por su entrega incluso en los días difíciles. Un maestro cambia el mundo, alumno por alumno. Gracias por enseñarnos que el esfuerzo sí da resultados. Feliz Día del Maestro a quienes enseñan con pasión y paciencia. Gracias por cada consejo que llegó justo cuando lo necesitábamos. Gracias por siempre buscar la mejor versión de nosotros. Ser maestro es tener el poder de inspirar generaciones enteras. Hoy celebramos a quienes hacen posible tantos sueños. Profe, sus enseñanzas seguirán acompañándonos siempre. Gracias por ayudarnos a descubrir todo lo que podemos lograr. Feliz Día del Maestro a quienes enseñan con vocación de verdad. Gracias por escuchar, orientar y siempre apoyar. Gracias, maestro, por enseñar más con su ejemplo que con cualquier tarea. Gracias por enseñarnos a confiar en nuestras capacidades. La paciencia de un maestro merece todos los aplausos del mundo. Gracias por ayudarnos a crecer dentro y fuera del aula.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 15 de mayo?

El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro en México. Esta conmemoración se realiza desde 1918, según señala la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

La festividad fue decretada de manera oficial en 1917 por el entonces presidente del país, Venustiano Carranza, quien firmó el decreto para establecer la fecha.

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Esta decisión fue tomada debido a que anteriormente dos diputados, Benito Ramírez y Enrique Viesca, presentaron la iniciativa ante el Congreso de la Unión. Pensaron que era necesario encontrar una manera para que todo el país agradeciera a los docentes por la labor que realizaban. El día se estableció porque además coincidía con la toma de Querétaro en 1867, en la que el Ejército Republicano ingresó a la ciudad y logró capturar al emperador español Maximiliano de Habsburgo y a sus seguidores.

Además, señala la dependencia, esta fecha también coincidía con otro evento relacionada con la educación: el 15 de mayo el Papa Pío XII ratificó a San Juan Bautista de La Salle como el patrono universal de todos los educadores.

San Juan Bautista, teólogo y pedagogo, se dedicó toda su vida a preparar a maestros que enseñaran a hijos de artesanos y niños marginados que no tenían acceso a la educación.

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