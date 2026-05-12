¿Cómo y Dónde Reportar tu Inundación en CDMX? Paso a Paso Ante Emergencia por Fuertes Lluvias
Daniel Zainos N+
Luego de que fuertes lluvias han azotado a la CDMX en las recientes temporadas, las cuales incluso han sido catalogadas como atípicas, te contamos cómo y dónde puedes reportar tu inundación
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Las inundaciones en la Ciudad de México ya no son una novedad. Entre las copiosas lluvias que azotan la capital cada tanto y las problemáticas que rodean a su sistema de drenaje. Estas emergencias pasaron de ser momentos aislados a ser una constante cada año; por ello, es importante que tengas a la mano una guía de cómo y dónde reportar tu inundación. En N+ te compartimos el paso a paso.
Lo que se ha llamado en diversas ocasiones como atípico se ha vuelto una complicación cíclica: las tormentas afectan vialidades, sistemas de transporte y viviendas de miles de personas. Estas precipitaciones desbordadas llegan incluso aunque no sea temporada de lluvias.
¿Cómo y dónde reportar tu inundación en CDMX?
Si las condiciones en las que se ubica tu vivienda se complican por la anegación de agua o el punto en el que se encuentra tu vehículo pone en riesgo tu integridad, debes tomar la decisión de comunicarte con cuerpos de emergencia que ayuden a ponerte a salvo y que realicen labores de desasolve o limpieza.
Por ello, aquí te compartimos el paso a paso con el que puedes reportar inundaciones. Debido a la naturaleza de estos incidentes, son varias las opciones que tienes para comunicarte con autoridades en toda la Ciudad de México:
- Locatel: 55 5658 1111
- SEGIAGUA: *426 (H2O)
Sin embargo, también puedes comunicarte con las unidades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de tu alcaldía. A continuación te compartimos la lista de números por demarcación:
- Azcapotzalco: 55 92 68 89 59
- Benito Juárez: 55 89 58 40 00 Ext. 4498
- Coyoacán: 55 53 38 50 03, 55 56 10 81 73, 55 56 10 87 58
- Cuajimalpa: 55 5813 7439
- Cuauhtémoc: 5523301016, 5664653138
- Gustavo A. Madero: 56 21 91 23 84
- Iztacalco: 55 53 24 34 51, 55 56 64 99 25
- Magdalena Contreras: 55 40 30 46 26, 55 52 49 61 94
- Miguel Hidalgo: 55 52 76 77 00
- Milpa Alta: 55 5844 0038
- Tláhuac: 55 58 62 99 38
- Tlalpan: 55 5486 1549
- Venustiano Carranza: 55 27 01 44 39, 55 57 68 06 50
- Xochimilco: 55 56 75 70 20 Oficina; 55 55 55 84 20 Bomberos Xochimilco; 56 10 72 04 20 Seguridad Ciudadana Base Plata
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