¿Hasta Cuándo Seguirán las Lluvias Fuertes en CDMX? Mapas de Conagua Muestran Zonas de Alerta 

¡No bajes la guardia! Las lluvias fuertes seguirán los días siguientes en el centro de la República Mexicana, incluida la Ciudad de México (CDMX), debido a la presencia de fenómenos meteorológicos como el frente frío 50, canales de baja presión y divergencia en altura.

Por ello, aquí te decimos hasta cuándo habrá lluvias de más de 25 mm, las cuales podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Y es que en los últimos días, el Valle de México ha sufrido afectaciones por precipitaciones fuertes; incluso la noche del 11 de mayo, las autoridades capitalinas activaron la alerta púrpura, que es el nivel más alto del Sistema de Alertamiento Meteorológico del Gobierno CDMX.

Noticia relacionada: ¿Qué Hacer Si Activan Alerta Púrpura por Lluvia en CDMX? Piden Tomar Precauciones Inmediatas.

¿Hasta cuándo habrá lluvias fuertes en CDMX?

En su pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), compartió los mapas con el pronóstico de lluvias de más de 25 mm los siguientes días.

De acuerdo con los datos, actualizados al 12 de mayo de 2026, habrá precipitaciones fuertes este martes, el miércoles 13, el jueves 14 y el viernes 15 de mayo en el centro de México. En el caso de la CDMX, las lluvias fuertes estarían ausentes el jueves, pero sí habrá de menor intensidad.

Estos son los mapas de la Conagua por día, donde se puede ver las zonas de alerta encerradas con líneas amarillas:

Zonas de lluvia fuerte el 12 de mayo 2026. Foto: SMN

Zonas de lluvia fuerte el 13 de mayo 2026. Foto: SMN

Zonas de lluvia fuerte el 14 de mayo 2026. Foto: SMN

Zonas de lluvia fuerte el 15 de mayo 2026. Foto: SMN

Pronóstico de lluvias por día

Pero además de lluvias fuertes, en varias regiones se presentarán precipitaciones de diversa intensidad. A continuación de mostramos el listado de estados afectados por día:

Martes 12 de mayo

El ingreso de humedad del océano Pacífico, en combinación con divergencia en altura, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noroeste, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Guanajuato (sur y suroeste), Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Guerrero (norte, centro y este), Estado de México (norte y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur) y Tabasco (sur).

: Guanajuato (sur y suroeste), Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Guerrero (norte, centro y este), Estado de México (norte y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur) y Tabasco (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Colima, Morelos, Ciudad de México , Querétaro, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Colima, Morelos, , Querétaro, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Sinaloa.

Miércoles 13 de mayo

Divergencia en altura, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes sobre entidades del occidente, centro y sur de México.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Puebla (suroeste), Morelos, Estado de México (suroeste), Michoacán (centro y este), Guerrero (norte y este), Oaxaca (este y suroeste), Chiapas (norte y noroeste), Tabasco (sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte).

: Puebla (suroeste), Morelos, Estado de México (suroeste), Michoacán (centro y este), Guerrero (norte y este), Oaxaca (este y suroeste), Chiapas (norte y noroeste), Tabasco (sur), Yucatán (este) y Quintana Roo (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz y Campeche.

Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes.

Jueves 14 de mayo

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (sur), Colima y Michoacán (oeste y este).

Jalisco (sur), Colima y Michoacán (oeste y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Morelos, Ciudad de México , Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca (este), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Guerrero, Morelos, , Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca (este), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Viernes 15 de mayo

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Jalisco (sur), Colima y Michoacán (oeste y este).

: Jalisco (sur), Colima y Michoacán (oeste y este). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Morelos, Ciudad de México , Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca (este), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Guerrero, Morelos, , Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca (este), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb