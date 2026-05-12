¿Cuándo Será la Segunda 'Luna Azul' de Mayo? Este Día Se Verá el Fenómeno Astronómico

El mes de mayo del 2026 tendrá un fenómeno astronómico que ocurre casi cada tres años: dos lunas llenas. Después de la Luna de Flores llegará la Luna Azul. Te decimos qué día podrás ver esta segunda luna llena del mes.

La Luna Azul será una microluna , es decir, que el satélite se ubicará en el punto más lejano de su órbita.

será una , es decir, que el satélite se ubicará en el punto más lejano de su órbita. La última vez que se registró este fenómeno fue en agosto de 2023.

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¿Qué es una Luna Azul y qué tan rara es?

El pasado viernes 1 de mayo, los cielos vieron la llegada de la Luna de Flores, aquella que ocurre en el apogeo de la primavera y que se asocia a la floración de varias especies. Sin embargo, esta no será la única luna llena del mes.

A finales de mayo ocurrirá la Luna Azul, una segunda luna llena dentro del mismo mes de mayo del 2026. Este fenómeno se debe a que el mes tiene 30 o 31 días; en cambio, el ciclo lunar tiene 29 días, 12 horas y 44 minutos.

Esta diferencia provoca un desfase entre ambos ciclos. Solamente el mes de febrero, con sus 28 días, es más corto que el mes sinódico, como se llama el lapso que tarda nuestro satélite en completar sus fases.

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El desfase de apenas medio día podrá parecer menor, pero con el tiempo suma un lapso considerable. Cada dos años y medio, aproximadamente, el inicio de un mes coincide con la luna llena, lo que provocará que el ciclo lunar se complete antes de que llegue el siguiente mes. A esta segunda luna llena se le llama Luna Azul.

Entre los anglosajones, el fenómeno es célebre por su excentricidad y protagoniza un dicho popular: “once in a blue moon”, que significa “muy rara vez”, aunque su traducción literal sea “una vez cada Luna Azul”.

¿Cuándo será la Luna Azul de mayo y por qué será una microluna?

La Luna Azul ocurrirá en todo su esplendor el próximo domingo 31 de mayo. Aunque su nombre indique un color, en realidad se verá exactamente igual a las de los demás meses.

Eso sí: será una microluna, como lo fue la Luna de Flores. Esto significa que, al momento de la luna llena, el satélite se ubicará en su apogeo, es decir, el punto más lejano de su órbita.

Mientras que la Luna tiene una distancia promedio de 385 mil kilómetros, durante una microluna se ubica a 405 mil kilómetros, lo que le hace ver un poco más pequeña y tenue.

La Luna Azul será el 31 de mayo del 2026. Foto: Reuters

¿Cuándo será la próxima Luna Azul?

Si te pierdes la Luna Azul de mayo del 2026, deberás esperar un tiempo antes de que se repita el fenómeno. Se anticipa que la concurrencia de dos lunas llenas en un mismo mes no vuelva a ocurrir sino hasta diciembre del 2028.

El sábado 2 de diciembre ocurrirá la primera luna llena del mes. Para el domingo 31 de diciembre del 2028 llegará la Luna Azul, en coincidencia perfecta con la Nochevieja.

Aquel fenómeno será muy especial para los aficionados a la astronomía por su extrema rareza. La última vez que una luna llena, que además era una Luna Azul, coincidió con la Nochevieja y el Año Nuevo, fue en 2009.

La Luna Azul de mayo del 2026 no se repetirá hasta 2028; luna llena sobre la Ciudad de México. Foto: Reuters

Aquella vez la luna llena llegó a su punto máximo a las 7 de la noche del 31 de diciembre. Por si fuera poco, el 31 de diciembre del 2028 coincidirá con un eclipse total de luna que será visible en Asia.

Esta coincidencia entre un eclipse lunar y el cambio de año no volverá a ocurrir sino hasta el 1 de enero del 2048. Aquel eclipse total de Luna sí será visible desde México.

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