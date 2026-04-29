¿Por Qué Mayo 2026 Tendrá Dos Lunas Llenas? La Razón por la que Ocurre este Fenómeno en un Mes

Mayo de 2026 promete sorprender a los amantes de la astronomía con dos lunas llenas. De hecho es el único mes del año donde se podrá observar este fenómeno, por lo que en N+ te aclaramos por qué ocurre y cuáles son las fechas exactas en las que podrás observarlas.

Se trata de la Luna de Flores y la Luna Azul que coinciden en un mismo mes, y en una nota previa ya te dimos a conocer los nombres que reciben todas las lunas llenas del año.

Pero, atento al cielo nocturno, porque no son los únicos eventos que pretenden consentir a los amantes del cosmos y aquí te compartimos el calendario de fenómenos astronómicos de mayo 2026.

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Entonces, ¿por qué mayo 2026 tendrá 2 lunas llenas?

En una situación poco usual, tener dos lunas llenas en un mismo mes está relacionado a la coincidencia del calendario con el ciclo lunar. Por lo que en un mes que tendrá 31 días hay la posibilidad de ver el ciclo completo del satélite de la Tierra.

Ello, porque de acuerdo con la NASA, el ciclo de ocho fases lunares tiene una duración aproximada de 29,5 días. Así que en orden la luna se puede observar en las siguientes fases: Luna Nueva, Cuarto Creciente, Primer Cuarto, Gibosa Creciente, Luna Llena, Gibosa Menguante, Tercer Cuarto y Cuarto Menguante.

Por lo que también podría ocurrir en meses con duración de 30 días, siempre que el primer plenilunio ocurre en la primera jornada del mes.

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¿Cuándo son las Lunas Llenas de mayo 2026 y cómo se llaman?

La primera luna llena de mayo de 2026 será el día 1 del mes, y debido a que ocurre en plena primavera se le conoce como "Luna de Flores".

Aunque no se trata de cualquier luna llena del año, tal como te dimos a conocer previamente será una microluna.

Mientras que la segunda luna llena de mayo 2026 caerá en el último día del mes, es decir el día 31, y a ésta se le conoce como "Luna Azul".

Este nombre no tiene otra justificación que el nombre que recibe una segunda luna llena de un mismo mes. De acuerdo con el Almanaque del Granjero, las tribus antiguas daban distintos nombres a la luna para rastrear las estaciones, ciclos de cosecha y eventos naturales importantes, lo que además les permitía organizar el calendario agrícola y actividades de caza y pesca.

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