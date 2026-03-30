Un Viaje a la Luna y un Cometa a Simple Vista: Aquí los Eventos Astronómicos de Abril del 2026

Abril del 2026 tiene el potencial de convertirse en el mes más intenso del año para los aficionados a la astronomía. En un lapso de cuatro semanas veremos el regreso a la Luna, un cometa que será visible a simple vista y una lluvia de estrellas. Te contamos cuáles serán los principales eventos astronómicos del mes.

1 de abril: el regreso a la Luna

No es un fenómeno astronómico, pero sí el evento espacial más importante del año: la NASA ultima los últimos detalles para lanzar la misión Artemis II. De no presentarse ningún contratiempo, el cohete SLS despegará desde Cabo Cañaveral durante la tarde del 1 de abril.

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Los tripulantes de la cápsula Orión viajarán alrededor de la Luna en un recorrido que durará diez días hasta su regreso. Será el primer viaje a nuestro satélite desde 1972, aunque no se pisará su superficie.

Video: NASA Lanzará la Misión Artemis II hacia la Luna el Próximo 1 de Abril

2 de abril, Luna Rosa

Al día siguiente, el 2 de abril, llegará la primera luna llena de la primavera. Al ocurrir en época de secas, esta luna suele ser fácil de admirar, sin nubosidades que le oculten de nuestra vista.

La Luna Rosa, como se le llama informalmente, tendrá una peculiaridad: se tratará de una microluna.

En abril del 2026 la Luna Rosa será una microluna. Foto: Pexels

Durante este fenómeno, el brillo de la Luna aminora y puede parecer hasta un 6% más pequeña. La microluna se debe a que el satélite se ubica en su apogeo, es decir su punto más lejano a la Tierra, a más de 400 mil kilómetros de distancia.

4 de abril, el mejor día del año para ver a Mercurio

El 4 de abril será acaso el mejor día del año para admirar a Mercurio en el cielo. En medio de la época de secas, y con una Luna que va menguando, el planeta se ubicará en su punto más lejano al Sol.

Este fenómeno es llamado máxima elongación. El planeta se ubicará a 27 grados de distancia al oeste del Sol. El mejor momento para apreciar a Mercurio será por la mañana del 4 de abril, justo durante el amanecer.

Tránsito de Mercurio alrededor del Sol captado en 2019. Foto: NASA

Quienes hayan leído nuestra guía para medir distancias en el cielo con las mano recordarán que formar un cuerno con el meñique y el pulgar equivale a 25 grados. Con esta referencia podrán encontrar fácilmente al elusivo planeta.

20 de abril, el cometa C/2025 R3 será visible a simple vista

Para no pocos aficionados a la astronomía el cometa C/2025 R3 será el fenómeno astronómico más importante de todo el 2026. Este objeto, descubierto en 2025, y que proviene de las afueras del sistema solar, se ubicará el 20 de abril en su perihelio, es decir su punto más cercano al Sol.

El cometa C/2025 R3 PanSTARRS tendrá una magnitud aparente de 3. Como hemos explicado anteriormente, la magnitud aparente es la escala usada en astronomía para medir el brillo relativo de los objetos en el cielo.

El cometa C/2025 R3 PanSTARRS será visible en abril a simple vista. Foto: Pexels | Ilustrativa

Mientras que la Luna suele tener una magnitud aparente de -12, Urano en sus mejores momentos se ubica en el terreno de los números positivos, con 5.68. A mayor número, menor será su brillo.

Comúnmente, una persona con una buena vista, en condiciones óptimas, puede ver objetos de magnitud 6.

Esto significa que el cometa C/2025 R3 se ubicará en el rango de los objetos que pueden verse a simple vista. No obstante, los astrónomos anticipan que será mucho más fácil verle con binoculares o un telescopio.

22 de abril, lluvia de estrellas Líridas

El mes de abril terminará con un evento astronómico que emocionará a los aficionados más experimentados. Entre el 15 y el 30 de abril ocurrirá la lluvia de estrellas Líridas.

Lluvia de estrellas Líridas tendrán su pico de actividad el 22 de abril. Foto: Pexels | Ilustrativa

El pico de esta lluvia de meteoros que provienen del cometa C/1861 G1 Thatcher ocurrirá hacia el 22 de abril. Las Líridas irradiarán desde la estrella Vega, una de las estrellas más brillantes del cielo, en la constelación de Lyra. En su pico de actividad, habrá 20 centellas por hora.

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