NASA Libera 12 Mil Fotos de la Misión Artemis II a la Luna, ¿Cómo Verlas?

La NASA ha liberado más de 12 mil fotografías tomadas durante la histórica misión Artemis II. Te decimos cómo ver todas las imágenes que captaron los cuatro astronautas a bordo de la nave Orión.

Durante el sobrevuelo por el lado oculto de la Luna , los cuatro astronautas tomaron múltiples fotos del satélite, así como del espacio.

, los cuatro astronautas tomaron múltiples fotos del satélite, así como del espacio. Las fotos de la misión Artemis II incluyen el eclipse solar total que presenciaron los tripulantes.

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NASA publica banco con 12 mil fotos de Artemis II

La misión Artemis II recorrió en diez días los más de 400 mil kilómetros entre la Tierra y al Luna. Durante todo el trayecto, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen tuvieron el privilegio y la responsabilidad de documentar de forma exhaustiva el viaje con las cámaras réflex Nikon D5 que llevaban a bordo.

Algunas de las imágenes que tomó la tripulación de la Artemis II ya son conocidas ampliamente por el público. Ahora, la agencia espacial ha liberado 12 mil 217 fotografías tomadas durante la misión.

Foto tomada desde la nave Orión durante la misión Artemis II. Foto: NASA

En este amplio banco de imágenes hay de todo: miras del eclipse total de Sol, el amanecer de la Tierra, la cara oscura de la Luna. También hay, de hecho, algunas pifias fotográficas.

Algunas de ellas son simples manchones negros, como el del enlace. Esto evidencia que se ha publicado un amplio catálogo que no ha sido modificado. Las fotos tampoco han sido retocadas de forma individual.

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¿Cómo ver las 12 mil fotografías de la misión Artemis II?

Las 12 mil 217 fotos están disponibles desde el sitio Gateway to Astronaut Photography of Earth, de la NASA. Como muchos recordarán este sitio es célebre por ofrecer imágenes gratuitas de todas las misiones de la Estación Espacial Internacional, desde el año 2000 hasta el día de hoy.

Foto del planeta Tierra tomada desde la nave Orión en la misión Artemis II. Foto: NASA

Quienes tengan el tiempo de scrolear por miles y miles de fotos, sin duda pasarán varias agradables horas recorriendo este catálogo. Pueden acceder a todas las fotos de la Artemis II en el siguiente enlace.

Por desgracia, ante los nuevos retrasos de la misión Artemis III, que también sobrevolará la Luna, es posible que no tengamos nuevas fotos de este talante en, al menos, un año. Esta misión estaba programada para mediados del 2027.

No obstante la NASA ha admitido que la misión no podrá despegar antes de finales del mismo año, ante los contratiempos que han enfrentado las empresas SpaceX y Blue Origin, que tienen un papel crucial en el resto del programa Artemis. Esperemos que en medio de esta larga espera, puedan arreglar, ahora sí, el baño de la nave Orión.

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