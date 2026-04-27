¿El Día Durará 25 Horas? Esto Explica la NASA sobre el Cambio en la Rotación de la Tierra

¿Qué pasaría si la Tierra rotara más lentamente? ¿Podría existir un día de 25 horas? La NASA ha explicado cómo sucederá este cambio en la duración de los días y cómo influye el cambio climático en la aceleración del proceso.

En rigor, el día en la Tierra dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos.

El planeta mucho más rápidamente sobre su eje tras su formación.

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¿Por qué el día dura 24 horas?

En 2002, en la canción “Do You Realize?”, el grupo de Atlanta Flaming Lips mencionaba que el ocaso era una ilusión: “Te das cuenta de que el Sol no se pone. Es solo una ilusión causada por la rotación del mundo”. El día y la noche es más básico de los fenómenos astronómicos y ocurren por la rotación de la Tierra.

Aunque dividimos la hora en 60 minutos en honor al sistema usado por los babilonios, atribuimos a los egipcios la división del día en 24 horas. Desde entonces, cada civilización ha medido la duración del año y los días que le componen, con diversos grados de éxito.

Los campeones en esta faena fueron los mayas, quienes calcularon que el año duraba 365.2420. Esta cifra, más precisa que la del calendario gregoriano (365.2425), se acerca mucho a los cálculos modernos, que indican que el año dura 365.2422 días.

Si el cálculo de los años recurre a las centésimas, se debe a que el día no dura exactamente 24 horas. En realidad, este cálculo es una convención, pues, en realidad, el día dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos.

A este giro de 360º de la Tierra sobre su eje le llamamos “año sideral”, para diferenciarlo de la convención. Cada cierto tiempo, además de los años bisiestos, le agregamos o quitamos segundos al año para corregir las divergencias de un calendario que en realidad es imperfecto.

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¿El día durará 25 horas en el futuro?

Pero la longitud del día no es estática y hubo un tiempo que llegó a durar 19 horas. Parte de la velocidad de rotación de la Tierra, que se mueve 465 metros por segundo, se debe a la influencia de la Luna.

Cuando el satélite estaba más cerca, los días eran más cortos. A los científicos no les sorprende tanto que el día vaya haciéndose más largo, sino el ritmo irregular en el que ocurre este cambio.

Cada año se acorta 0.000015 segundos, pero esta cifra no es constante y ahora los científicos han visto con asombro que el día se está desacelerando más rápido, por paradójico que pueda sonar. Lo desalentador es que el responsable de este fenómeno sería, al menos en parte, el cambio climático. Al respecto, la NASA ha señalado:

“Los días en la Tierra se están alargando ligeramente, y este cambio se está acelerando”.

Investigadores del Instituto de Geodesia y Fotogrametría, en Zúrich, emplearon más de 120 años de datos para descifrar cómo el deshielo y los cambios en el nivel del mar estaban modificando el eje de rotación del planeta y alargando los días.

Como reportamos en 2024, cuando se publicó el estudio en Nature, los resultados de esta investigación financiada por la NASA apuntan a que el cambio climático está afectando la duración del día. Debido a que las capas de hielo polar no se renuevan y el agua se redistribuye a lo largo del globo, la rotación de la Tierra se está ralentizando. En consecuencia, el día se está alargando.

El indicador preocupante es que, desde el año 2000, los días se han alargado un poco más rápido: aproximadamente 1.33 milisegundos cada siglo. El cambio es minúsculo para los humanos, pero es sensiblemente mayor al que se haya registrado en cualquier punto del siglo XX.

Al respecto, el geofísico Surendra Adhikari, quien labora en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, y es coautor de ambos estudios, declaró:

“Los cambios relacionados con el clima en la superficie terrestre, sean o no de origen humano, son factores determinantes de los cambios que observamos en la rotación del planeta”.

Es verdad, como se ha indicado en Internet en días recientes, que el día eventualmente llegará a durar 25 horas, pero también es verdad que ese momento se encuentra lejos en el tiempo. La mala noticia es que las acciones de la humanidad ya no solo comprometen “el mañana”, también afectan cuánto durará ese día futuro.

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