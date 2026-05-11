SEP Decide Resto del Calendario Escolar 2026 con Estados: ¿Cuántos Días se Suspenden Clases?

Luego de la polémica generada por la decisión anunciada por el secretario de Educación, Mario Delgado, de adelantar las vacaciones de verano debido a la realización del Mundial en ciudades de México, hoy, lunes 11 de mayo 2026, la SEP ha definido el resto del calendario escolar 2026 junto con los estados, que habían planteado inconformidad con el ajuste. Por ello, en N+ te explicamos cuántos días se suspenden clases por puentes y la lista de fechas.

Tras la reunión sostenida la tarde en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), su titular confirmó que hay marcha atrás a los cambios anunciados el pasado 7 de mayo. Con ello, la fecha del fin del ciclo escolar se mantiene como fue publicada originalmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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¿Cómo quedó el calendario escolar 2026 tras revisión de SEP con estados?

El secretario Mario Delgado informó que, ante el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre escuchar y atender las propuestas de madres y padres de familia, cuidadoras, cuidadores, maestras, maestros y de toda la comunidad educativa, el calendario del ciclo escolar 2025-2026 se mantendrá sin cambios: la fecha de conclusión será el 15 de julio 2026.

Sin embargo, señaló que ante circunstancias extraordinarias o condiciones particulares de las entidades federativas, se podrían realizar ajustes, siempre y cuando se garantice el cumplimiento del plan y programas de estudio, conforme al artículo 87 de la Ley General de Educación.

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¿Cuántos días se suspenden clases tras revisión del calendario SEP?

De acuerdo con la modificación presentada por la SEP para el calendario escolar 2025 a 2026, el fin del ciclo escolar se recorría al viernes 5 de junio 2026, por lo que se eliminarían fechas que ya estaban establecidas para suspensión de clases.

Entre los cambios que se establecían en la propuesta que atendía a la celebración del Mundial en urbes mexicanas y al calor, no se contemplaba una fecha de Consejo Técnico Escolar, ni tampoco una fecha clara para el registro de calificaciones. Dichas modificaciones mantenían, sin embargo, la celebración del Día del Maestro y la Maestra, fecha en la que se suspenden actividades escolares, aunque debes tomar en cuenta que no es un día festivo oficial, es decir, sí se labora fuera de las escuelas.

Luego de que se disiparan las dudas, te confirmamos que, como parte del ciclo escolar 2025 a 2026, se suspenderán las clases cuatro días en lo que resta del año lectivo. Las fechas de los puentes son:

15 de mayo 2026: Día del Maestro.

29 de mayo 2026: Sesión del Consejo Técnico Escolar.

26 de junio 2026: Sesión del Consejo Técnico Escolar.

3 de julio 2026: Registro de calificaciones

Pese a que no se ha confirmado el calendario escolar de 2026 a 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó en su conferencia matutina de este 11 de mayo que la propuesta es que las vacaciones de verano duren seis semanas, por lo que, si inician el 15 de julio de 2026, posiblemente concluyan el viernes 28 de agosto e inicie el año escolar el 31 de agosto 2026.

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