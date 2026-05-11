¿Cuándo Es el Próximo Puente de Mayo 2026 y Quiénes Disfrutarán Este Descanso no Obligatorio?

Mayo está por llegar a mitad de mes, y los estudiantes ya han gozado por lo menos de dos descansos contemplados por el Calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, dado que ha sido anunciado como el mes que más puentes contempla, muchas personas ya se preguntan cuándo llegará el próximo descanso de mayo 2026 y quiénes podrán disfrutarlo.

La incertidumbre aparece tras los cambios anunciados por la SEP para el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de estudiantes de Educación Básica. De hecho, su titular Mario Delgado ofreció este lunes una conferencia de prensa donde abordó este tema y afirmó que en los últimos días de clases "las escuelas se convierten en estancias forzadas"

Así que tomando en cuenta el calendario de 185 días de clases publicado a inicio de año, en N+ te decimos cuándo inicia el próximo puente escolar, cuántos días contempla y quiénes podrán disfrutarlo.

Video: Propuesta de la SEP para Modificar el Calendario Escolar: Esto Dijo Sheinbaum

¿Cuándo es el próximo puente de mayo 2026 y quiénes lo disfrutarán?

El siguiente puente de mayo 2026 apunta al viernes 15 de mayo, que aunque no está considerado como descanso obligatorio oficial en México, la SEP lo otorga a alumnos y docentes de educación básica.

De modo que alumnos de preescolar, primaria y secundaria de centros escolares dependientes del calendario escolar SEP deberán otorgar el 15 como descanso obligatorio.

Así que el puente para los alumnos se extenderá desde el viernes 15 hasta el domingo 17, para finalmente retomar clases presenciales el lunes 18 de mayo.

¿Qué se celebra el 15 de mayo en México?

En México, los estudiantes y docentes tendrán el 15 de mayo como día de descanso con motivo del Día del Maestro. Esta fecha tiene como objetivo reconocer y agradecer la labor de los educadores en la enseñanza y desarrollo de la sociedad.

El Día del Maestro fue instituido en 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza, quien firmó un decreto para establecer esta fecha como oficial. Además coincidía con la toma de Querétaro en 1867, en la que el Ejército Republicano ingresó a la ciudad y logró capturar al emperador Maximiliano de Habsburgo.

¿Qué otros puentes y días de descanso hay en Mayo 2026?

Si bien la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla ningún día feriado extra para lo que resta de mayo. El calendario del ciclo escolar 2025-2026 si contempla una última fecha de descanso para estudiantes.

Este día obedece a la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que participan los docentes y directivos de los distintos planteles educativos en México.

De modo que el último puente que contempla el mes para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional es para el viernes 29 de mayo.

Video: Padres Rechazan Recorte al Calendario Escolar en San Luis Potosí

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