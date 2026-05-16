“Nadie le Arrebatará la Transformación al Pueblo de México”, Asegura Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que “nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”, al encabezar la inauguración de la sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, Yucatán.

Durante su mensaje, Sheinbaum sostuvo que ningún gobierno extranjero podrá quitarle al pueblo mexicano el proceso de transformación que vive el país. También señaló que quienes gobernaban antes “no van a robar la transformación”.

La mandataria recordó parte de su trayectoria estudiantil para defender el derecho a la educación pública. Contó que estudió en el CCH Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México y relató que cuando ingresó hubo jóvenes que no pudieron entrar y participaron en el llamado movimiento de rechazados.

“Imagínense lo que es para un joven que el gobierno les diga no puedes estudiar porque no pasaste el examen de admisión, cuando no es que no haya pasado, porque tienes derecho si acabaste la secundaria a estudiar la preparatoria y la universidad”, expresó.

La educación no es una mercancía

Más adelante en su mensaje recordó su ingreso a la Facultad de Ciencias de la UNAM para estudiar Física y habló del movimiento estudiantil de 1986, cuando la rectoría, apoyada por el gobierno de Miguel de la Madrid, planteó establecer cuotas en la universidad.

Sheinbaum con jóvenes de bachillerato. Foto: Presidencia

Sheinbaum señaló que en aquel momento muchos estudiantes rechazaron la propuesta al considerar que la educación no debía convertirse en una mercancía. “Si cuesta va a haber quien no pueda pagar”, afirmó al recordar la creación del Consejo Estudiantil Universitario.

La presidenta aseguró que durante 36 años hubo gobiernos que dejaron de construir escuelas y promovieron la idea de que la educación era únicamente para quien pudiera pagarla, pese a que la Constitución establece que debe ser pública, laica y gratuita.

Indicó que esa visión cambió con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y sostuvo que el gobierno actual cree en el derecho a la educación, por lo que se están construyendo más preparatorias y universidades para evitar que los jóvenes se queden sin espacios.

Finalmente, informó que su administración proyecta crear 200 mil nuevos lugares en preparatorias durante el año pasado y este y 300 mil nuevos espacios en universidades durante el sexenio.

De hecho, antes de la inauguración de la sede en Yucatán de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Sheinbaum inauguró el Bachillerato Nacional de Mérida, Yucatán.

Sheinbaum en la inauguración del Bachillerato Nacional, en Mérida, Yucatán. Foto: Presidencia.

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