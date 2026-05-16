Estadísticas de Chivas vs Cruz Azul: Números Clave de la Semifinal Liga MX 2026

Chivas y Cruz Azul definen este sábado 16 de mayo al primer finalista del Clausura 2026 de la Liga MX en una serie que llega empatada 2-2 tras el partido de ida disputado en el Estadio Banorte.

El Guadalajara parte con ligera ventaja, ya que cerrará la eliminatoria en casa y, en caso de empate global, avanzará a la final por su mejor posición en la tabla general.

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Estadísticas

El historial entre Chivas y Cruz Azul en torneos cortos refleja una rivalidad sumamente equilibrada, con ligera ventaja para el Guadalajara gracias a 19 triunfos, por 18 victorias de La Máquina y 24 empates.

Sin embargo, la actualidad favorece claramente al conjunto celeste. Cruz Azul acumula siete partidos consecutivos sin perder ante el Rebaño, que no logra derrotar a los capitalinos desde el Clausura 2022. Curiosamente, esa fue también la última ocasión en que Guadalajara consiguió imponerse como visitante frente a los cementeros.

Cruz Azul vs Chivas: A Qué Hora y Dónde Ver En Vivo Hoy la Semifinal de Ida de la Liga MX

Si se amplía el análisis a los últimos 20 enfrentamientos entre ambos clubes, Cruz Azul domina con 12 triunfos, además de cuatro empates y apenas cuatro victorias de Chivas.

Aunque en 2023 el Guadalajara logró romper momentáneamente la tendencia con dos triunfos, el cuadro tapatío no ha conseguido terminar con la hegemonía reciente que los celestes han establecido en esta rivalidad.

Resultados recientes de Chivas vs Cruz Azul

Cruz Azul 2-1 Chivas, Clausura 2026

Cruz Azul 3-2 Chivas, Apertura 2025 – Cuartos de Final

Chivas 0-0 Cruz Azul, Apertura 2025 – Cuartos de Final

Chivas 1-2 Cruz Azul, Apertura 2025

Chivas 0-1 Cruz Azul, Clausura 2025

Cruz Azul 1-0 Chivas, Apertura 2024

Cruz Azul 3-0 Chivas, Clausura 2024

Chivas 1-0 Cruz Azul, Apertura 2023

Chivas 2-1 Cruz Azul, Clausura 2023

Cruz Azul 2-1 Chivas, Apertura 2022.

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