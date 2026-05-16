¿Cuántos Goles Necesitan Chivas y Cruz Azul para Pasar a la Final Liga MX 2026? Esto Deben Hacer

Este sábado 16 de mayo conoceremos al primer finalista del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Chivas y Cruz Azul se verán las caras en el Estadio Jalisco, donde el Rebaño fungirá como local, por un boleto a la gran final del futbol mexicano. Ambos equipos fueron de lo mejor y más constante a lo largo de la fase regular, pero sólo uno de ellos podrá avanzar a la antesala por el título.

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En la semifinal de ida, Chivas y Cruz Azul dieron un gran espectáculo. Con un total de cuatro goles, el partido que se jugó en el Estadio Banorte finalizó empatado 2-2, por lo que todo se definirá en el juego de vuelta. Aquí te decimos qué necesita cada equipo para meterse a la final y si aún no sabes dónde ver el partido, te dejamos esa información en otra nota.

¿Qué necesita Chivas para meterse a la final del Clausura 2026?

Chivas fue sublíder del torneo, terminando únicamente debajo de Pumas en la tabla general. Esto quiere decir que el Rebaño tiene a su favor el cirterio de desempate en est eliminatoria frente a Cruz Azul. Es decir, si el partido de hoy termina igualado, sin importar la cantidad de goles, Chivas avanzará a la final por haber quedado mejor posicionado en la tabla.

Además, si el equipo comandado por Gabriel Milito le gana a Cruz Azul, también obtendrá su boleto a la final.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a la final de la Liga MX?

Cruz Azul no tiene otra opción, si quiere meterse a la final, más que ganarle a Chivas el partido de vuelta de las semifinales. El equipo cementero no puede darse el lujo de empatar, pues el criterio de desempate es la posición en la tabla durante la fase regular y ahí, Chivas lo superó.

Si la 'Máquina' pretende jugar la final del futbol mexicano, deberá derrotar a Chivas en el Estadio Jalisco, por lo que técnicamente son ellos el equipo obligado a atacar.

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DB