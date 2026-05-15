Fallece Eugene Hanna, Jugador de Rugby, Luego de Sufrir una Severa Lesión Durante un Partido 

Hace tres semanas Eugene Hanna empezaba una nueva temporada con su equipo, los Osos de Glenora, sin imaginar que sufriría un duro golpe. En el primer duelo de la campaña, el domingo 25 de abril, el atleta resultó lesionado y tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital.

Luego de permanecer en estado grave durante varios días, Eugenne Hanna perdió el duelo más importante de su vida y dejó de existir. La noticia fue dada a conocer por la directiva de su equipo.

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Fue Janet Hunt, presidenta de los Glenora Bears, quien posteó en redes sociales que Hanna falleció pese a que los médicos del Auckland City Hospital hicieron todo lo que estaba en sus manos para tratar de salvarlo:

“Eugene era un jugador valioso en nuestro equipo de Reservas Premier. Y aunque era un nuevo miembro de los Bears, tenía buenos amigos en el club. Él sufrió una lesión en el primer partido de la temporada, una lesión que, lamentablemente, le costó la vida”, indicó Hunt.

Mientras que la Liga de Rugby de Nueva Zelanda (NZRL) emitió un comunicado para expresar sus condolencias. También varios clubes locales de rugby en los que militó a lo largo de su vida compartieron emotivos mensajes para despedirlo.

Eugene Hanna: ¿Por qué falleció el jugador de rugby en Nueva Zelanda?

Eugene Hanna, jugador de rugby nacido hace 30 años en Nueva Zelanda, sufrió una grave lesión en la cabeza durante el primer partido de la temporada entre los Glenora Bears y Te Atatu Roosters en Auckland.

Luego de ser atendido en la cancha, el atleta fue llevado de emergencia hasta el Auckland City Hospital. Allí estuvo internado varias semanas, hasta que su cuerpo no pudo más. El club para el que jugaba describió la lesión como "médicamente insalvable.

"A su familia, amigos y compañeros de equipo, les extendemos nuestras más sinceras condolencias. No hay palabras que alcance a expresar la inmensa pérdida y el dolor que sienten en estos momentos. Siempre estará en nuestros corazones", indicó Janet Hunt, presidenta de los Glenora Bears.

Las Urracas de Waitakere, otro equipo en el que militó, publicaron que “era un jugador que tenía respeto en toda la Liga por su estilo de juego duro, pero era un gran personaje fuera del campo que trajo muchas risas y entretenimiento a lo largo de su estancia en el equipo y la Liga. Siempre estarás con nosotros. Hasta que nos volvamos a ver”.

Eugene Hanna pasó por varios equipos en la Liga de Rugby de Nueva Zelanda. Foto Facebook: Waitakere Magpies

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Con información de N+

RGC