¿Dónde Ver América vs Monterrey Femenil? ¿La Final de Vuelta Pasa por TV En Vivo? Horario

La gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil llega a su momento cumbre. Las Águilas del América reciben a las Rayadas de Monterrey en el partido de vuelta para definir a las nuevas monarcas del balompié mexicano. Si no te quieres perder este emocionante choque, aquí te presentamos todos los detalles de transmisión y horarios.

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¿Cómo quedó el partido de ida?

El primer capítulo de esta serie se disputó en el Estadio BBVA, donde Monterrey aprovechó su condición de local para pegar primero. Con un solitario gol de Alice Soto al minuto 24, las Rayadas se llevaron la victoria por la mínima diferencia (1-0). Aunque el conjunto azulcrema presionó con insistencia y estuvo cerca de empatar el marcador en los minutos finales, la defensiva regiomontana resistió el asedio, obligando a las de Coapa a buscar la remontada en su cancha.

El historial de las Águilas en finales

Para el Club América, estar en esta instancia no es ninguna novedad, pero sí representa una cuenta pendiente con su afición. Con esta serie, las dirigidas por Ángel Villacampa han alcanzado un impresionante récord al llegar a siete de las últimas ocho finales de la Liga MX Femenil. Sin embargo, la efectividad no ha estado de su lado: de esas seis finales previas, el cuadro de Coapa ha perdido cinco, logrando coronarse únicamente en el Clausura 2023. Esta vuelta en casa es la oportunidad perfecta para romper esa racha negativa y conseguir el anhelado campeonato.

Horario y canales de transmisión: ¿Va por TV abierta?

El partido definitivo se jugará este domingo 17 de mayo de 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. El silbatazo inicial está programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

Para buena noticia de los aficionados, el encuentro sí se podrá seguir completamente en vivo a y gratis en plataformas digitales:

Televisión por cable: TUDN

Streaming online: ViX y el canal oficial de YouTube de la Liga MX Femenil.

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DB