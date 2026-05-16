China Anuncia Compromiso de Reducir Aranceles con Estados Unidos y Confirma Compra de Aviones

China anunció este sábado que junto con Estados Unidos se ha comprometido, en principio, a reducir los aranceles sobre productos de igual relevancia para las dos partes, al tiempo que confirmó la compra de aeronaves estadounidenses, ya anunciada por el presidente norteamericano, Donald Trump, durante su visita de Estado a Pekín.

El Ministerio de Comercio chino también informó en un comunicado de la creación de consejos bilaterales de comercio e inversión, que servirán como mecanismo de diálogo para abordar cuestiones como la reducción de aranceles sobre determinados productos.

Asimismo, ambas partes se comprometieron a seguir aplicando los acuerdos alcanzados en consultas anteriores y destacaron avances en ámbitos como el comercio agrícola y la cooperación aeronáutica.

Las dos mayores economías del mundo acordaron reducir las barreras no arancelarias sobre determinados productos agrícolas, incluidos productos como marisco y lácteos chinos, así como carne de vacuno y aves de corral estadounidenses, además de ampliar el comercio agrícola bilateral mediante reducciones mutuas de aranceles sobre una gama definida de productos.

La cartera también confirmó un acuerdo relativo a la compra china de aeronaves estadounidenses y a la garantía por parte de Washington del suministro de motores y componentes aeronáuticos a China, y ambas partes acordaron continuar la cooperación en áreas relacionadas.

Anteriormente, Trump afirmó que China había acordado comprar al menos 200 aviones comerciales de Boeing, y hasta 750 si se cumplen ciertas condiciones, un compromiso que pondría fin a casi una década sin pedidos.

Según el ministerio, los equipos comerciales de ambos países siguen debatiendo los detalles, finalizarán los resultados lo antes posible y trabajarán conjuntamente para implementarlos.

La primera visita de un presidente estadounidense a China en casi nueve años se produjo tras la inédita guerra arancelaria del año pasado, que en un momento dado llevó a la imposición mutua de aranceles de tres dígitos sobre los productos de ambos países, así como a controles de exportación sobre semiconductores y tierras raras en medio de una intensificación de la carrera tecnológica.

Durante la visita de Trump a Pekín, ambos países acordaron establecer una "relación de estabilidad estratégica constructiva" llamada, según la Cancillería china, a guiar la relación durante "los próximos tres años o más".

"La esencia de las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es el beneficio mutuo y los resultados de ganancia compartida. Frente a las diferencias y fricciones, la consulta en igualdad de condiciones es la única opción correcta", declaró Xi.

Trump afirmó el viernes que Estados Unidos y China han "cerrado algunos acuerdos comerciales fantásticos, excelentes para ambos países".

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ASJ