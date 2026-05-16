Alex Saab, Empresario Colombiano Acusado de Ser Testaferro de Maduro, fue Deportado de Venezuela
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Saab, quien también tenía pasaporte venezolano y fue ministro de Industrias en Venezuela, fue detenido en febrero en Caracas
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El exfuncionario colombiano, Alex Saab, vinculado con el derrocado presidente Nicolás Maduro, fue deportado desde Venezuela, informó el sábado el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en un comunicado.
Saab, quien también tenía pasaporte venezolano, fue detenido en febrero en Caracas en una operación conjunta entre las autoridades estadounidenses y venezolanas, según informó un funcionario de las fuerzas del orden estadounidenses en ese momento.
Con información de Reuters