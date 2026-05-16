Inicio Internacional Alex Saab, Empresario Colombiano Acusado de Ser Testaferro de Maduro, fue Deportado de Venezuela

Alex Saab, Empresario Colombiano Acusado de Ser Testaferro de Maduro, fue Deportado de Venezuela

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Saab, quien también tenía pasaporte venezolano y fue ministro de Industrias en Venezuela, fue detenido en febrero en Caracas

Alex Saab, Empresario Colombiano Acusado de Ser Testaffero de Maduro, fue Deportado de Venezuela

El empresario colombiano, Alex Saab, ha sido vinculado con el derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro. Foto: Reuters

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El exfuncionario colombiano, Alex Saab, vinculado con el derrocado presidente Nicolás Maduro, fue deportado desde Venezuela, informó el sábado el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en un comunicado.

Saab, quien también tenía pasaporte venezolano, fue detenido en febrero en Caracas en una operación conjunta entre las autoridades estadounidenses y venezolanas, según informó un funcionario de las fuerzas del orden estadounidenses en ese momento.

Con información de Reuters

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