Ahora Xi Jinping Visitará EUA: ¿Cuándo se Reúne Presidente de China con Trump?

Este viernes, 15 de mayo de 2026, se informó que el presidente chino, Xi Jinping, viajará a Estados Unidos de América (EUA), horas después de la visita de Donald Trump a Pekín.

Cabe recordar que Trump terminó este viernes una visita de dos días a China, donde se reunió con su homólogo Xi Jinping.

El objetivo del viaje, según el republicano, era alcanzar pactos económicos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, y avanzar en cuestiones geopolíticas delicadas como la guerra en Oriente Medio o Taiwán.

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¿Cuándo será la próxima reunión de Xi Jinping y Trump?

El jefe de la diplomacia china Wang Yi anunció una visita de Xi Jinping a Estados Unidos para el otoño, sin precisar el día exacto, de acuerdo con medios locales.

“El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño de este año a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump", dijo el jefe de la diplomacia china este viernes".

Por otro lado, Wang también anunció que China y Estados Unidos acordaron continuar implementando "todos" los tratados comerciales firmados hasta la fecha y poner en marcha consejos sobre el comercio y las inversiones.



"Las delegaciones de los dos países lograron resultados globalmente positivos, incluyendo seguir implementando todos los consensos alcanzados en reuniones previas 1/8 y 3/8 aceptar establecer un consejo de comercio y un consejo de inversiones", declaró Wang Yi, según un comunicado de la cancillería china.

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Con Información de N+ y AFP.

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