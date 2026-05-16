OMS Declara Emergencia de Salud Internacional por Brote de Ébola en África

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró este sábado 16 de mayo una emergencia de salud pública internacional por una rara cepa de ébola que ha provocado la muerte de decenas de personas en la República Democrática del Congo y un deceso en Uganda.

La OMS "determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional (PHEIC, en inglés)", señaló el organismo de salud global en Ginebra en un comunicado.

Agregó que el brote "no cumple con los criterios" para ser calificado como una pandemia.

Suman 88 muertos por el brote de ébola

Este sábado, se elevó a 88 los muertos por el brote de ébola registrado en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a la vecina Uganda, según informó este sábado la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

“Ya hemos reportado 336 casos sospechosos y notificado 87 fallecimientos (en la RDC), más uno en Uganda. Eso supone un total de 88 muertes reportadas”, afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual de urgencia.

El director general de los África CDC agregó que de las veinte muestras analizadas, trece resultaron positivas, de las cuales solo cuatro muertes pudieron ser confirmadas por laboratorio como ébola.

“Esta cifra que estamos compartiendo con ustedes no es la exacta, tenemos que asumirlo así. Este brote comenzó en abril y, hasta el momento, desconocemos el caso índice. Esto significa que no sabemos cuál es la verdadera magnitud de este brote”, añadió Kaseya.

También alertó de que el número real de contagios podría ser superior, ya que el paciente de 59 años que desató la alarma en Uganda viajó desde la RDC hasta Kampala sin ningún tipo de aislamiento o medida sanitaria, falleciendo poco después en un hospital de la capital ugandesa.

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