Asesinan a Coordinador de Campaña de Abelardo de la Espriella en Meta, Colombia

El coordinador de la campaña presidencial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la localidad colombiana de Cubarral, Rogers Mauricio Devia Escobar, fue asesinado a tiros junto con el exsecretario de Gobierno municipal Fabián Cardona, en un hecho que incrementó este sábado la preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos a dos semanas de las elecciones del 31 de mayo.

Devia, de 42 años, fue alcalde de Cubarral, en el departamento del Meta, durante el período 2020-2023. Según información de la campaña, el ataque ocurrió la noche del viernes, poco después de que regresara de Villavicencio, capital del Meta, donde había recogido material proselitista.

“Rogers era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política”, expresó en su cuenta de X el gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán.

Beltrán agregó que Devia “al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos”, sin que hasta el momento las autoridades hayan informado sobre los responsables o los móviles del crimen.

Acusan narcoterrorismo

Por su parte, Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria y segundo en las encuestas de intención de voto detrás del izquierdista Iván Cepeda, condenó el asesinato y lo atribuyó al “narcoterrorismo”.

“Hoy lloramos a Rogers Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta”, manifestó el aspirante presidencial.

De la Espriella añadió que “su único delito fue creer en la patria y no arrodillarse ante los violentos”, en medio de un ambiente de creciente tensión política y preocupación por la violencia electoral en Colombia.

Con el alma rota, pero más firmes que nunca.



Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta.



No eran políticos de escritorio.… pic.twitter.com/viqLZT3But — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) May 16, 2026

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