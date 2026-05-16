Habría Empate Entre Lula y Flávio Bolsonaro en Segunda Vuelta en Brasil, Revela Encuesta

Una segunda vuelta en la elección presidencial en Brasil, en octubre, entre ⁠el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, acabaría en empate con 45 por ciento de los votos.

En abril, la encuesta de Datafolha mostraba que Lula obtenía un 45 por ciento y Bolsonaro un 46 por ciento en ⁠la segunda vuelta, un empate estadístico debido al margen de error del sondeo, de ‌aproximadamente dos puntos porcentuales.

Según la encuesta, realizada a 2004 votantes, Lula obtendría el 38 por ciento en la primera vuelta, a realizarse el 4 de octubre próximo, mientras que Bolsonaro se aseguraría el segundo puesto con un 35 por ciento.

Encuestas, antes de reportaje sobre negocios con Vorcaro

La mayoría de las entrevistas para la última encuesta se realizaron antes de que Intercept Brasil publicara un reportaje sobre la relación de Flávio Bolsonaro con el exbanquero Daniel Vorcaro.

Según el artículo, Bolsonaro supuestamente negoció la recepción de 134 millones de reales (26.5 millones de dólares) con Vorcaro, el antiguo propietario del Banco Master, para financiar una película sobre la vida de su padre.

Vorcaro se encuentra actualmente en prisión en el marco de una investigación sobre el escándalo relacionado con la quiebra del Banco Master.

Flávio Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad en su relación con Vorcaro. El equipo de defensa de Vorcaro se negó anteriormente a comentar el Reporte de Intercept Brasil.

Con información de Reuters.

Historias recomendadas:

¿Cómo Influye el Cambio Climático en los Huracanes 2026 en México? Director del SMN Responde

Tarjeta INAPAM: ¿Cómo y Dónde Registrarte Para Asegurar Pago Triple Antes de que Termine 2026?

