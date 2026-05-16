Ha comenzado la temporada de huracanes 2026 para el océano Pacífico. Por ello, consultamos a Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre el efecto del cambio climático y El Niño sobre los ciclones que llegan a México.

El Niño es un fenómeno donde sube la temperatura de las aguas del océano Pacífico , lo que afecta los patrones de lluvia.

es un fenómeno donde sube la temperatura de las aguas del océano , lo que afecta los patrones de lluvia. Según explicó el funcionario, en los últimos años se ha vuelto más frecuente que los huracanes se fortalezcan rápidamente antes de tocar tierra.

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¿Cuántos ciclones podrían golpear a México en 2026?

Esta temporada de huracanes 2026, se espera que se formen entre 18 y 21 ciclones tropicales en el océano Pacífico. De estos, entre 4 y 5 podrían convertirse en huracanes mayores, de categoría 4 o 5.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que el Atlántico vea entre 11 y 15 ciclones tropicales. De estos, entre uno y dos podrían evolucionar en huracanes de categoría 4 o 5.

¿Cómo influye El Niño en la formación de huracanes?

Este 2026 podría formarse el fenómeno conocido como El Niño, lo que podría incidir en el clima que veremos en ambos océanos durante la temporada de huracanes. Al respecto, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó en exclusiva a N+ que El Niño puede afectar el número de ciclones que veremos:

“El fenómeno El Niño es un evento que consiste básicamente en que se caliente el océano Pacífico más de lo normal. Cuando se eleva la temperatura por arriba del promedio en todo el Pacífico ecuatorial, eso hace que tengas mucho más energía en el océano y por lo tanto pudiera haber desarrollo de más ciclones tropicales en el Pacífico”.

Video: Inicia la Temporada de Huracanes 2026 en el Pacífico; Prevén Hasta 21 Ciclones

Ante el aumento de la temperatura en el Pacífico, que este año podría alcanzar 2 grados centígrados por encima del promedio, podrían formarse más sistemas ciclónicos:

“El impacto directo es que si está más cálido el océano, es muy probable que haya mucho más huracanes este año para el océano Pacífico”.

Y añadió:

“Por eso es que estamos pronosticando para este año entre 18 y 21 cuando el promedio no es de 15”.

Paradójicamente, mientras que El Niño podría provocar más huracanes en el océano Pacífico, este fenómeno podría conducir a que haya un menor número de ciclones en el Atlántico:

Vamos a estar por arriba del promedio este año en el océano Pacífico y pasa lo contrario en el océano Atlántico, ahí vamos a tener una temporada un poco más tranquila”.

¿Y cómo afectará El Niño a la temporada de lluvias 2026 en México?

“El Niño también ocasiona que se modifiquen los patrones de lluvia”, explicó Fabián Vázquez Romaña sobre el efecto del fenómeno climático en la temporada de lluvias. Según explicó el funcionario, quien además es experto en hidrometeorología, El Niño podría traer una caída en la intensidad de las lluvias hacia el mes de julio:

“El Niño probablemente en los próximos uno o dos meses más tardar esté entrando. Se está desarrollando y eso va a generar que a partir de julio se observe que disminuye la cantidad de lluvia que va a caer a nivel nacional. Pero, pues, esto hay que irlo monitoreando porque todavía faltan muchos meses”.

Video: Fenómeno de ‘El Niño’ en 2026: ¿Qué Es y Qué Tan Fuerte Puede Ser este Año en México?

Cabe señalar que los efectos de El Niño podrían resentirse hasta el 2027:

“Pudiera generar escenarios más complicados para el próximo año también, porque normalmente dura todo el verano y la primavera del siguiente año. No sería la primera vez que ocurre”.

Además, el coordinador del SMN mencionó que El Niño es un fenómeno cíclico, que vuelve a formarse entre cada 2 y 5 años. La peculiaridad del 2026 es que el fenómeno podría tener una gran intensidad:

“El Niño ocurre entre cada dos y cinco años, y lo que está llamando mucho la atención de este año en particular es que se está pronosticando que la temperatura del mar suba mucho, alrededor de 2 grados por arriba del promedio. Eso lo convierte en un Niño muy fuerte”.

Eso sí, el funcionario desaconseja el uso del término Súper El Niño, por erróneo: “Oficialmente las categorías de El Niño es débil, moderado, fuerte y muy fuerte. No hay Superniño, no hay Niño Godzilla, no hay nada de eso. El término correcto es muy fuerte”.

¿Cómo afecta el cambio climático a los huracanes que golpean México?

Sobre el efecto del cambio climático, Fabián Vázquez Romaña señaló que tanto en México como alrededor del mundo se ha observado que los huracanes alcanzan rápidamente una mayor intensidad:

“Lo que se ha visto en la tendencia de los últimos años, y no solamente en México, sino a nivel global, es que los huracanes tienen más episodios de rápida intensificación”.

El mayor ejemplo de este fenómeno sería el huracán Otis, que impactó las costas de Guerrero el 25 de octubre del 2023. En un lapso de 48 horas, Otis pasó de ser una tormenta tropical modesta a convertirse en un huracán categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora, y rachas de 330 kilómetros por hora.

“Otis pasó de ser una tormenta tropical a un huracán mayor en cuestión de 24 horas. Eso antes no era tan común.

Este fenómeno se debe a que el aumento en las temperaturas en la atmósfera se reflejan también en un aumento en la temperatura del océano:

“Ahora lo que sí hemos estado viendo en las tendencias globales es que los huracanes se intensifican más rápido. Entonces, el periodo de tiempo para que pase de una categoría a otra ha sido menor, ¿por qué? Si se está calentando la atmósfera o el aire, pues también se refleja en un calentamiento del océano”.

Y añadió:

“Con el cambio climático tenemos que hablar de tendencias largas y ahorita lo que sí se ha visto es que en los últimos años cada vez intensifican más rápido”.

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