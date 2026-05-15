¿Cuál Sería el Nombre del Primer Huracán de la Temporada 2026 en México? Así se Elige su Alías

Hoy 15 de mayo inicia la temporada de huracanes en el Océano Pacífico, y aunque muchas personas creen que los nombres que se les asignan son al azar, lo cierto es que existe una lista a nivel internacional perfectamente definida, por lo que en N+ te adelantamos cuál sería el nombre del primer huracán en 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que la temporada de ciclones tropicales inicia este viernes 15 de mayo de 2026 en el Océano Pacífico, mientras que en el Océano Atlántico, el inicio formal es hasta el 1 de junio.

De hecho, en una nota previa ya te adelantamos en qué zona se preveía la formación del primer huracán en México. Y para estar preparados, ante cualquier emergencia en una nota previa te dimos a conocer cuántos ciclones podrían golpear el Atlántico Mexicano.

Video: ¿Cómo Será la Temporada de Huracanes 2026? Esta Es la Previsión del SMN ante Presencia de El Niño

¿Cuál es la diferencia entre ciclón y huracán? Así se clasifican

Así que lo primero que debes saber es la diferencia entre un ciclón y un huracán, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres un ciclón tropical tiene distintas etapas de desarrollo según la velocidad de sus vientos hasta alcanzar la categoría de huracán.

De modo que puede pasar de Depresión Tropical a Tormenta Tropical y Finalmente a Huracán, ya en este punto se clasifica en categorías del 1 al 5, según la escala Saffir-Simpson, siendo la última la de mayor intensidad y por tanto la más peligrosa.

Ahora bien, un huracán es un ciclón tropical que evolucionó, pero éste no necesariamente tiene que llegar a ser huracán.

De hecho, según el lugar donde se generen pueden ser denominados de distintas maneras, por ejemplo en Australia se les denomina Willy Willy, mientras que en Japón, como Tifón.

¿Cómo se elige el nombre de los huracanes y cuál será el primero de la Temporada de Ciclones 2026?

El Centro Nacional de Huracanes y Centro Central de Huracanes del Pacífico, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), desde 1953 las tormentas tropicales del Atlántico se nombraban a partir de listas elaboradas por el Centro Nacional de Huracanes, aunque en la actualidad un comité internacional de la Organización Meteorológica Mundial se encarga de mantener y actualizar dichas listas.

Y para sorpresa de muchos, no sólo no se eligen los nombres al azar sino que se reciclan las listas. Es decir que la lista de 2026 se volverá a utilizar en 2032. El único cambio real depende de qué tan devastadora es la tormenta, en esos casos no se reutiliza dicho mote por razones de sensibilidad.

En dichos casos, el nombre se elimina de la lista y se reemplaza por otro. En caso de que se produzcan más de 21 ciclones tropicales con nombre en la cuenca del Atlántico, las tormentas adicionales tomarán nombres de una lista alternativa.

Conoce cómo se elige el nombre de los Huracanes, y el alías que se le dará al primero de 2026. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuál sería el nombre del Primer Ciclón Tropical o Huracán en 2026?

La Conagua compartió un listado con los nombres que recibirán los ciclones que se formen durante la temporada de Huracanes 2026, pero ojo porque éste dependerá de si se forma en el océano Pacífico o Atlántico.

Nombres para Ciclones en el Océano Pacífico

Amanda

Boris

Cristina

Douglas

Elida

Fausto

Genevieve

Hernán

Selle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

Océano Atlántico

Arthur

Bertha

Cristobal

Dolly

Edouard

Fay

Gonzalo

Hanna

Isaías

Josephine

Kyle

Leah

Marco

Nana

Omar

Paulette

Rene

Sally

Teddy

Vicky

Wilfred

¿Cuáles son las etapas de un ciclón tropical?

Como ya te adelantamos un ciclón tropical puede evolucionar a huracán, aunque no necesariamente todos deben llegar hasta esta categoría. Las etapas son las siguientes:

Depresión Tropical (formación):

Vientos de 45 a 62 kilómetros por hora

Se le asigna un número

Puede tardar horas o días en llegar a categorías de huracán

Tormenta Tropical (desarrollo):

Vientos de 63 a 118 kilómetros por hora

Se les asigna un nombre, mismo que conservarán hasta su desaparición

Huracán (intensificación):

Vientos de 119 kilómetros por hora y superiores

Conservan el nombre de la tormenta tropical que lo desarrolló

Se dividen en categorías 1 a 5, según la intensidad de sus vientos.



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