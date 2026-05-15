¿Huracanes Serán Más Poderosos por Fenómeno 'El Niño'? Temporada Inicia Hoy 15 de Mayo 2026

Este viernes 15 de mayo comienza oficialmente la temporada de huracanes 2026 para el océano Pacífico. Te explicamos qué influencia podría tener el fenómeno de El Niño en la formación de ciclones y qué efectos podría tener para México.

¿Qué es El Niño? es un fenómeno climático que involucra un calentamiento en las aguas del Pacífico oriental, lo que modifica los patrones de lluvia.

es un fenómeno climático que involucra un calentamiento en las aguas del Pacífico oriental, lo que modifica los patrones de lluvia. Este 2026 se prevén hasta 21 sistemas ciclónicos con nombre en el océano Pacífico .

se prevén hasta 21 sistemas ciclónicos con nombre en el . El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa hasta 15 sistemas ciclónicos en el Atlántico.

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Llega la temporada de huracanes 2026

El SMN anticipa que este 2026 haya entre 18 y 21 sistemas ciclónicos en el océano Pacífico. De estos, entre 4 y 5 de estos ciclones podrían convertirse en huracanes mayores, capaces de ubicarse en las categorías 4 o 5.

Por su parte, el la temporada de huracanes en el Atlántico comenzará hasta el 1 de junio. En aquel lado del país se anticipa la formación de entre 11 y 15 sistemas ciclónicos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), responsable del SMN, vaticina que un máximo de 2 huracanes se encuentren este año entre las categoría 3 y 5 en el Atlántico. A medida que el cambio climático se ha recrudecido en las últimas décadas, los fenómenos meteorológicos como los huracanes se han vuelto más intensos.

Prueba de ello fue el huracán Otis, en 2023, que tomó fuerza en el curso de pocas horas antes de tocar tierra en Guerrero.

Video: Fenómeno de ‘El Niño’ en 2026: ¿Qué Es y Qué Tan Fuerte Puede Ser este Año en México?

¿Cómo afectará el fenómeno de "El Niño" a la intensidad de los huracanes?

Al cambio climático, se unen otros factores que pueden incidir en los fenómenos meteorológicos que afectan a México. Este 2026 se anticipa la formación de El Niño, un fenómeno donde las aguas del océano Pacífico aumentan su temperatura.

El Niño afecta los patrones de lluvia alrededor del mundo. Mientras que en algunas regiones, como en Sudamérica, puede causar sequías, en el norte de México puede provocar mayores precipitaciones invernales.

El pasado 27 de abril, el SMN dio a conocer que existe un 61% de posibilidad de que se forme El Niño entre mayo y julio 2026. El fenómeno podría disminuir las lluvias de la segunda mitad del año, no obstante su efecto en los huracanes podría ser más complejo.

Según explicó el director del SMN, Fabián Vázquez Romaña, El Niño podría afectar de formas diferentes a los huracanes del Pacífico y el Atlántico. En conferencia de prensa el pasado 27 de abril, el funcionario y científico señaló que El Niño modifica la cizalladura, que es la diferencia de temperaturas entre los vientos de alta y baja altitud en el océano.

Es decir, a mayor cizalladura, menores son la intensidad y número de huracanes.

En el Atlántico habrá una mayor cizalladura debido a El Niño, lo que devendrá en un menor número de ciclones. Por el contrario, el oceáno Pacífico verá mayor homogeneidad entre los vientos, lo que propiciará huracanes más fuertes.

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