¿'El Niño' Surgirá Más Rápido de lo Previsto? Crece Posibilidad de que Se Desarrolle estos Meses

El Centro de Predicciones Climáticas (CPC) de Estados Unidos advirtió hoy, 14 de mayo de 2026, que es probable que surja pronto ‘El Niño’, un fenómeno natural que se presenta cuando aumenta la temperatura en el océano Pacífico por arriba del promedio.

Aquí en N+ te informamos cuándo podría surgir este evento climático, según el pronóstico actualizado del CPC, de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) estadounidense.

Datos clave sobre El Niño

Es un fenómeno natural conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS).

El ENOS tiene tres fases : Cálida (El Niño), Fría (La Niña) y Neutral.

: Cálida (El Niño), Fría (La Niña) y Neutral. Es decir, cuando la temperatura del mar en el Pacífico aumenta más de 0.5 grados, surge El Niño ; cuando baja menos de -0.5 grados se presenta La Niña.

; cuando baja menos de -0.5 grados se presenta Y en la condición Neutral , la temperatura está dentro de la climatología promedio en el océano.

, la temperatura está dentro de la climatología promedio en el océano. El Niño se clasifica en tres: Moderado (cuando la temperatura sube un grado más del promedio); Fuerte (cuando sube 1.5 grados más) y Muy Fuerte (cuando sube 2 grados más).

(cuando la temperatura sube un grado más del promedio); (cuando sube 1.5 grados más) y (cuando sube 2 grados más). El Niño ocurre aproximadamente cada dos a siete años.

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Se acelera posible surgimiento de El Niño

Según los datos del mes pasado, había 61% de probabilidad de que El Niño surgiera en el trimestre de mayo a julio 2026; sin embargo, la posibilidad ya aumentó a 82%, según notificó la NOAA este jueves, lo que significa que este fenómeno natural podría presentarse más rápido de lo esperado.

“Es probable que El Niño surja pronto (82% de probabilidad en mayo-julio 2026) y que continúe a través del invierno del hemisferio norte 2026-27 (96% de probabilidad en diciembre 2026-febrero 2027)”, precisó el organismo en su informe “Estado del Sistema de alerta del ENOS: Vigilancia de El Niño”.

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Anomalías de la temperatura relativa de la superficie del océano el 6 de mayo 2026. Foto: NOAA

Temperatura actual, en estado Neutral

En el último mes continuaron las condiciones de ENSO neutral, aunque las temperaturas de superficie oceánicas ya estuvieron cerca del promedio en el océano Pacífico ecuatorial este-central: El valor semanal más reciente fue de +0.4°C.

Además, el índice de temperatura en la subsuperficie ecuatorial aumentó por sexto mes consecutivo, con temperaturas ampliamente y significativamente sobre el promedio a través del Pacífico ecuatorial, señaló el Centro de Predicciones Climáticas.

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¿Qué tan intenso será El Niño en 2026?

El organismo agregó que aunque aumentó la posibilidad de que surja El Niño, aún hay incertidumbre respecto a la intensidad máxima del evento climático, ya que ninguna categoría de intensidad supera una probabilidad del 37%.

“Los eventos más intensos de El Niño en el registro histórico se caracterizan por un impacto significativo océano-atmósfera durante el verano, y aún está por verse si esto ocurrirá en 2026”, expuso.

Sin embargo, desde los reportes previos se estimó un 25% de probabilidad de que El Niño sea muy fuerte para fin de año, en el trimestre de noviembre a enero.

Posibilidades de fortalecimiento de El Niño. Foto: NOAA

Los efectos de El Niño

De acuerdo con la NASA, durante un evento de El Niño, las aguas superficiales de las zonas tropicales del Pacífico central y oriental se calientan significativamente más de lo habitual.

“Los sistemas de alta presión, normalmente intensos, del Pacífico oriental se debilitan, alterando así el equilibrio de la presión atmosférica en el Pacífico oriental, central y occidental. Mientras que los vientos del este tienden a ser secos y constantes, los vientos del oeste del Pacífico suelen llegar en ráfagas de aire más cálido y húmedo”, expuso.

Agregó que las cambiantes condiciones oceánicas alteran los patrones climáticos y la pesca marina a lo largo de las costas occidentales de América.

“Las regiones áridas de Perú, Chile, México y el suroeste de Estados Unidos suelen verse inundadas por lluvias y nevadas, y se sabe que desiertos áridos se cubren de flores. Mientras tanto, las regiones más húmedas de la Amazonía brasileña y el noreste de Estados Unidos a menudo sufren sequías que duran meses”, añadió.

La NASA añadió que aunque El Niño no es causado por el cambio climático, suele producir algunos de los años más calurosos registrados debido a la enorme cantidad de calor que asciende desde las aguas del Pacífico hacia la atmósfera.

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Con información de N+.

spb