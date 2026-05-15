Inicia Temporada de Huracanes en el Pacífico Hoy 15 de Mayo: ¿Cuántos de Categoría 5 se Esperan?

La temporada de lluvias y ciclones tropicales inició oficialmente hoy, 15 de mayo de 2026, en el océano Pacífico, por lo que aquí te informamos cuántos huracanes se prevén en esta cuenca oceánica y cuántos de ellos serían de categoría 5.

También te damos a conocer los nombres que llevarán las tormentas tropicales y los huracanes, que podrían impactar las costas del Pacífico mexicano este 2026.

¿Sabías que?

Un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central. Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica. Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

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¿Cuántos huracanes se prevén en el Pacífico?

El pasado 22 de abril de 2026, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, dio a conocer que este año se prevén de 18 a 21 sistemas con nombre en el océano Pacífico, y estos son los nombres:

Amanda

Boris

Cristin

Douglas

Elida

Fausto

Genevive

Hernan

Iselle

Julio

Karina

Lowell

Marie

Norbert

Odalys

Polo

Rachel

Simon

Trudy

Vance

Winnie

Xavier

Yolanda

Zeke

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¿Cuántos huracanes serían categoría 5?

De acuerdo con el pronóstico, de lo ciclones tropicales previsto, entre 4 y 5 serían de categoría mayor, es decir, 3, 4 o 5:

Se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico.

De ellos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales.

Mientras que entre 5 y 6 serían huracanes categoría 1 o 2.

Y entre 4 y 5 serían huracanes mayores, categoría 3, 4 o 5.

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Hoy inicia estadísticamente la temporada de #Lluvias y de #CiclonesTropicales en el océano #Pacífico. Recuerda no esparcir rumores y consultar fuentes oficiales para que estés bien informado pic.twitter.com/IFR0wzu3AX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 15, 2026

¿Cómo Se Forman los Huracanes?

Los huracanes son ciclones tropicales cuyo poder puede llegar a ser devastador: sus vientos máximos superan los 118 kilómetros por hora y llegan a cubrir extensiones de hasta 900 kilómetros de diámetro.

Según el SMN, la evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical : Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

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