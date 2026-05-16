Conductor Atropella a Una Decena de Peatones en Italia; Reportan Al Menos Siete Heridos

Siete personas resultaron heridas el sábado cuando un automóvil atropelló a peatones en el centro de la ciudad de Módena, en el norte de Italia, según informó la policía.

El vehículo, un Citroen C3, luego se impactó con el exterior de una tienda.

El conductor, quien también resultó herido, intentó huir del lugar a pie y en su camino atacó con un arma blanca a una persona que se abalanzó sobre él para detenerlo, indicó la agencia Ansa.

El conductor fue detenido

La policía informó que el conductor, un hombre de unos treinta años, fue arrestado y que no existía ningún peligro adicional.

“Hemos visto llegar el coche, se dirigía hacia la acera. De repente ha acelerado. Iba a por lo menos 100 por hora, hemos visto a la gente salir volando”, señalaron testigos al diario italiano Corriere della Sera.

“Hay que entender la razón, pero es un acto dramático, estoy profundamente afectado, sea cual sea la naturaleza, es un hecho muy serio; si fuera un atentado, sería aún más grave”, ha dicho el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti.

“Quiero dar las gracias a los ciudadanos que lo han detenido. El hombre estaba armado con un cuchillo, han demostrado valentía y un gran civismo. Les expreso mi más sincero agradecimiento en este momento tan dramático”, agregó el edil.

Con información de Reuters.

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