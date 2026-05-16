Se Registra Incendio en Maquiladora de la Colonia Fernández en Ciudad Juárez

Un incendio registrado en una maquiladora ubicada en la colonia Fernández provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y generó una enorme columna de humo negro visible desde distintos sectores de Ciudad Juárez.

El siniestro ocurrió en el cruce de las calles Magneto y Presa Peñuelillas, en la zona conocida como “maquiladoras del cinco”, donde rápidamente arribaron elementos del Departamento de Bomberos y unidades de rescate para combatir las llamas.

Te podría interesar: Detienen a Presunto Responsable de Doble Homicidio en Plaza Comercial de Ciudad Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia fue notificada a través del sistema 911 por un empleado de la empresa, quien alertó que las instalaciones se encontraban incendiándose, aunque en ese momento no pudo precisar si había personas lesionadas.

La magnitud del fuego provocó que el humo pudiera observarse desde diversos puntos de la ciudad, situación que generó preocupación entre ciudadanos y múltiples reportes en redes sociales.

Despliegan operativo para controlar el incendio

Tras el reporte, unidades de emergencia desplegaron un operativo en el sector poniente para controlar el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia otras áreas industriales cercanas.

Las maniobras de los bomberos se extendieron durante varios minutos debido a la intensidad del fuego y la cantidad de humo generado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio ni han confirmado si existen personas lesionadas o intoxicadas.

Historias recomendadas: