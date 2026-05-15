SEP Anuncia Aumento Salarial de 9% a Maestros; Chihuahua Entre los Estados Mejor Pagados

El incremento salarial del 9% anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del Día de las Maestras y los Maestros beneficiará también a miles de docentes en Chihuahua, estado que actualmente figura entre las entidades con mejores ingresos promedio para profesores de nivel básico en el país.

El anuncio fue realizado desde la sede histórica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde la mandataria federal aseguró que el ajuste representa un reconocimiento al trabajo del magisterio nacional.

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“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial. Sé que ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México”, expresó Claudia Sheinbaum.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que el incremento estará integrado por distintos componentes y se aplicará en diferentes etapas, impactando tanto en el salario como en prestaciones laborales.

El funcionario sostuvo que durante los últimos siete años se ha impulsado una recuperación gradual del poder adquisitivo de maestras y maestros en México.

Chihuahua destaca entre los estados con mejores salarios para docentes

De acuerdo con datos de Data México, plataforma oficial del Gobierno Federal, Chihuahua aparece entre las entidades con mejores ingresos promedio para docentes de nivel básico.

Aunque estados como Baja California Sur, Campeche y Nayarit encabezan el listado nacional, Chihuahua se mantiene dentro del grupo de entidades con percepciones salariales superiores al promedio nacional.

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Las cifras oficiales señalan que el salario promedio nacional para maestros de primaria ronda los 7 mil 890 pesos mensuales, aunque existen diferencias importantes dependiendo del estado.

En contraste, entidades del norte del país, entre ellas Chihuahua, reportan ingresos considerablemente más altos para el sector educativo.

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