Sentencian en Texas a Hombre que Usaba Túneles para Tráfico de Migrantes Entre Juárez y El Paso

Un ciudadano mexicano con residencia permanente legal en Estados Unidos fue sentenciado a tres años y medio de prisión federal en El Paso, Texas, por participar en una red de tráfico de personas que utilizaba túneles y alcantarillas pluviales para ingresar migrantes desde Ciudad Juárez.

El sentenciado fue identificado como Ricardo "N", de 54 años y residente de Ciudad Juárez, quien recibió una condena de 42 meses de prisión en una corte federal del Distrito Oeste de Texas.

De acuerdo con documentos judiciales difundidos por la Fiscalía Federal, el acusado formaba parte de una organización dedicada al cruce ilegal de migrantes mediante un sistema de túneles subterráneos conectados a alcantarillas pluviales entre ambos lados de la frontera.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Ricardo "N" facilitaba la operación proporcionando vehículos y herramientas utilizadas para manipular y dañar la infraestructura de drenaje.

Utilizaban alcantarillas y túneles para cruzar migrantes

La investigación federal establece que la red operaba utilizando pasajes subterráneos para trasladar personas de manera clandestina desde Ciudad Juárez hacia territorio estadounidense.

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El ahora sentenciado fue detenido cuando intentaba ingresar a El Paso desde Ciudad Juárez a través del puente internacional Paso del Norte.

Las autoridades no precisaron cuántas personas habrían sido traficadas mediante este esquema ni si existen más involucrados procesados en el mismo caso.

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