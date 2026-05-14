Localizan a Hombre Sin Vida Frente a su Vivienda en Infonavit Solidaridad, Ciudad Juárez

Durante la mañana de este jueves 14 de mayo se reportó el hallazgo de una persona sin vida en una vivienda ubicada sobre la calle Fernando Pacheco, casi esquina con la calle Toronja, en Infonavit Solidaridad de Ciudad Juárez.

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De acuerdo con lo emitido por las autoridades, la esposa de la víctima fue quien realizó la llamada al número de emergencias 911, luego de que al levantarse por la mañana no encontrara a su esposo, de 42 años de edad. La mujer señaló que, al salir frente a su vivienda para buscarlo, lo encontró sin vida.

Autoridades Iniciaron Investigaciones

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron el hallazgo y resguardaron la zona para permitir que peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaran las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, se solicitó la presencia de personal del Servicio Médico Forense para efectuar el levantamiento del cuerpo, el cual será trasladado a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa real de muerte. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades den a conocer más detalles sobre este hallazgo ocurrido en calles de la frontera.

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