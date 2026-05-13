Guardia de Agencia de Autos Cae en Presunto Fraude y Saca Dinero de Caja Fuerte; Esto Sabemos

La madrugada de este miércoles 13 de mayo se reportó al número de emergencias 911 un presunto engaño telefónico a un guardia de seguridad de una agencia de vehículos ubicada sobre la avenida Tecnológico y calle Juan Kepler, en Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, el guardia recibió una llamada telefónica proveniente de uno de los teléfonos de la agencia, en la que le indicaron que la empresa tenía una deuda y que debía depositar 50 mil pesos lo antes posible para evitar problemas.

Tomó Dinero de la Caja Fuerte

Ante esta situación, el hombre tomó la cantidad solicitada de una caja fuerte ubicada en la agencia y salió del lugar para realizar el depósito en un cajero automático. Sin embargo, uno de sus compañeros se percató de lo ocurrido y dio aviso a las autoridades.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron el hecho e iniciaron un patrullaje en la zona para localizar al hombre.

Minutos después, el guardia regresó por su propia cuenta a la agencia, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades para investigar su posible responsabilidad en lo ocurrido.

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