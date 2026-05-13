Trabajadores Protestan en Ávalos por Presuntas Condiciones Laborales Insalubres en Chihuahua

Un grupo de trabajadores se manifestó en las inmediaciones del complejo de Ávalos, en la ciudad de Chihuahua, para denunciar presuntas condiciones laborales insalubres mientras realizan labores de limpieza y recolección de residuos en la zona.

Los inconformes señalaron que trabajan expuestos a residuos de plomo sin contar con el equipo de protección adecuado, además de recibir bajos salarios y no estar afiliados a ningún servicio médico.

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De acuerdo con los manifestantes, algunos trabajadores han presentado afectaciones físicas como mareos, vómitos y dolor corporal, síntomas que atribuyen a la exposición constante a materiales contaminantes.

Los obreros denunciaron además presuntas agresiones por parte de guardias de seguridad que resguardan el área donde realizan sus actividades. Durante la protesta, varios vehículos portaban mensajes, con los que solicitaron la intervención de autoridades estatales.

Denuncian falta de equipo y atención médica

Los trabajadores aseguraron que son ellos mismos quienes deben adquirir materiales básicos de protección como guantes y mascarillas para evitar el contacto directo con residuos tóxicos y la inhalación de contaminantes.

Indicaron que pese al riesgo sanitario bajo el que laboran diariamente, no cuentan con prestaciones médicas ni supervisión adecuada en materia de salud ocupacional.

La protesta se desarrolló en el acceso al complejo de Ávalos, donde los manifestantes permanecieron exigiendo mejores condiciones laborales y atención a sus demandas.

Los inconformes advirtieron que continuarán en el lugar hasta obtener una respuesta por parte de las autoridades correspondientes o de los responsables de las labores que realizan en la zona.

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