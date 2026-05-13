Matan a Balazos a Lucía Guadalupe Mora, Lideresa de Morena en Valle de Allende, Chihuahua

Lucía Guadalupe Mora Ávalos, coordinadora de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada a balazos la noche de este martes 12 de mayo, confirmaron autoridades estatales.

Fuentes de la Fiscalía General de la entidad indicaron a N+ que la mujer ejercía un liderazgo en la demarcación donde fue ejecutada a bordo de un automóvil.

Se inició una carpeta de investigación con perspectiva de género por el crimen.

"De acuerdo con las investigaciones preliminares, fue identificada como Lucía Guadalupe M.A. de 53 años de edad", se informó en un comunicado de la fiscalía estatal.

"Personal de la Agencia Estatal de Investigación atendió el reporte sobre un homicidio ocurrido en la calle Benito Juárez, quien presentó heridas producidas por proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo", añadió.

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El cuerpo de la víctima fue encontrada en el interior de una camioneta marca Honda, línea HRV, de color azul.

Informes preliminares indicaron que un comando armado disparó contra la maestra.

Otros reportes afirmaron que el esposo de la víctima fue herido y trasladado a un hospital, pero las fuentes consultadas por este medio señalaron que esto no fue confirmado por la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), que está a cargo de las investigaciones.

Morena no ha emitido algún pronunciamiento al respecto sobre el crimen que ocurre en medio de tensiones contra el gobierno de la panista Maru Campos, a quien acusan de antipatriota por supuestamente permitir el ingreso de agentes de la CIA en un operativo antidrogas en la Sierra Tarahumara.

Incluso, el partido convocó a una movilización el sábado 16 de mayo para exigir juicio político y la destitución de la mandataria estatal.

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ASJ