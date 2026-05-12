México Rechaza Versión de CNN sobre Explosión en Tecámac con Participación de la CIA

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, rechazó la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles.

"El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional", escribió García Harfuch vía X.

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Cooperación México-EUA, bajo "principaios claros"

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que la cooperación entre México y Estados Unidos existe, pero que se realiza "bajo principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación".

Bajo estos principios, añadió el funcionario federal, ambos gobiernos han logrado avances importantes en el combate al crimen organizado transnacional, entre ellos detenciones de objetivos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales.

"En México, las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Cualquier cooperación internacional se limita al intercambio de información, coordinación institucional y mecanismos formales establecidos por el Gobierno de México, particularmente a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las instituciones del Gabinete de Seguridad", abundó.

Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 12, 2026

¿Cuál fue la versión difundida por CNN?

Este martes, CNN difundió una investigación especial en la que señaló que la CIA había intensificado su "guerra secreta" contra los cárteles con operaciones letales dentro del territorio nacional.

La investigación periodística refiere que una explosión ocurrida el pasado 28 de marzo en la que se hizo estallar un coche en el que viajaba un presunto miembro de un cártel en la carretera México-Pachuca.

La CNN identificó como el tripulante de dicho vehículo a Francisco Beltrán, alias "El Payín", presunto integrante del cártel de Sinaloa. Dicha operación, prosigue la investigación, "formaba parte de una campaña ampliada de la CIA en México".

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