FGR Confirma que 7 Personas No Acudieron a Declarar por Caso del Narcolaboratorio en Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que siete personas citadas a entrevista ministerial no acudieron a declarar dentro de las investigaciones relacionadas con el operativo realizado en abril pasado en un narcolaboratorio localizado en el municipio de Morelos, Chihuahua.

A través de un comunicado oficial, la dependencia federal señaló que las entrevistas a las personas requeridas concluyeron de manera satisfactoria, excepto por siete personas que no se presentaron ante la autoridad ministerial y que ya fueron nuevamente convocadas para comparecer en próximos días.

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La FGR detalló que también se prevé citar a otros servidores públicos estatales considerados relevantes dentro de las líneas de investigación que actualmente se desarrollan. El caso está relacionado con el operativo efectuado los días 17 y 18 de abril en una instalación clandestina aparentemente utilizada para la producción de drogas sintéticas.

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La Fiscalía General de la República indicó además que abrió una nueva línea de investigación para determinar si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua invadió competencias federales durante la planeación y ejecución del operativo.

Según el comunicado, la indagatoria federal fue iniciada el 18 de abril luego de recibir una comunicación telefónica de autoridades estatales, es decir, después de que el operativo ya había sido ejecutado.

La dependencia federal aseguró que, al arribar al lugar, personal ministerial y peritos de la Agencia de Investigación Criminal no recibieron la zona bajo cadena de custodia ni los indicios y sustancias localizadas, situación que quedó asentada dentro de la carpeta de investigación.

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La FGR señaló que el sitio permanece bajo resguardo de fuerzas federales y aclaró que el laboratorio clandestino no ha sido desmantelado, ya que continúa el proceso de destrucción y traslado seguro de sustancias y objetos encontrados.

Asimismo, recordó que la investigación y persecución de delitos relacionados con delincuencia organizada y laboratorios clandestinos corresponde exclusivamente a la Federación, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud y las disposiciones en materia de seguridad nacional.

La institución agregó que continuará informando sobre los avances de las investigaciones relacionadas con el caso ocurrido en el municipio de Morelos, Chihuahua.

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