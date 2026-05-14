Mujer Choca Contra Tres Negocios y Derriba un Poste en Ciudad Juárez

La noche del pasado miércoles 13 de mayo se registró un accidente vial sobre la avenida Insurgentes, en Ciudad Juárez, el cual dejó a una mujer lesionada y múltiples daños en propiedad privada.

Podría Interesarte: Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 14 de Mayo 2026

Según las primeras versiones brindadas por las autoridades, la mujer circulaba sobre la avenida antes mencionada a exceso de velocidad y a bordo de un vehículo deportivo de color amarillo cuando, al llegar al cruce con la calle Venezuela, perdió el control del automóvil.

Tras ello, terminó impactándose contra un poste de madera propiedad de una empresa de telecomunicaciones, así como contra dos negocios. Posteriormente, la conductora intentó acelerar nuevamente; sin embargo, terminó chocando contra un tercer establecimiento.

La Conductora Presentó Lesiones Leves

Al lugar acudieron paramédicos de Rescate, quienes atendieron a la conductora, la cual únicamente presentaba lesiones leves, por lo que no fue necesario trasladarla a recibir atención médica a un hospital.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial realizaron los peritajes correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente. Finalmente, la mujer, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue puesta a disposición de las autoridades para responder por los daños ocasionados.

Historias recomendadas: